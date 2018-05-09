夢幻海島的全包式度假！蜜月勝地祭早鳥價大省荷包

2018年05月09日 20:33 中時 何書青

Club Med模里西斯愛比昂度假村的五叉戟獨棟奢華別墅空間，坐擁印度洋絕美海岸線。（Club Med提供）

籌備婚禮通常都讓新人們忙到焦頭爛額，而婚禮落幕後最期待的就是能徹底放鬆、好好享受2人的蜜月假期，不過規劃蜜月還要查機票、訂飯店、查詢當地交通工具及路線、規劃行程景點等，又要再勞心一番，Club Med以全包式精緻度假聞名，同樣能替新人省下不少心力、包辦蜜月大小事，包含機票、當地接送、全天候餐飲、住宿、水陸活動等，新人們不須煩心規劃行程、擔心預算超支，輕鬆享受珍貴的蜜月假期。

提到蜜月勝地，多數人第一個想到的就是馬爾地夫，該地清澈見底的海水、潔白細緻的沙灘，就像很多人對愛情的期許，純淨而美好。而Club Med在馬爾地夫有2座度假村，分別是卡尼島(Kani)和芬尼芙別墅(Finolhu Villa)。

1島1飯店的馬爾地夫，入住如棕櫚葉散開般的水上屋和日出水上別墅，沿著露台而下就是及膝的海水，就算不諳水性也可享受浮潛的樂趣，和魚群一起徜徉在溫暖海水的懷抱。白天時和另一半一起暢玩豐富水陸活動，在專業的G.O帶領下出海浮潛，一探水底璇旎風光；或是體驗獨木舟、風帆或站立式槳板、水中有氧、水上鞦韆；若想來點靜態的活動，推薦面海伸展瑜珈、雙人SPA護理療程，動靜之間的完美體驗，讓兩人身心靈更加充實契合。

而當夜幕低垂之際，白色沙灘派對為精彩的夜晚揭開序幕，2人可在滿天星斗下享用浪漫沙灘晚餐、赤腳踏在柔軟沙灘上跟著音樂緩緩起舞，Live Band音樂在一旁陪襯更增添浪漫氛圍。

不同於熱情度假氛圍的卡尼島，芬尼芙別墅更得靜謐隱私。從卡尼島搭乘快艇只需5分鐘即可抵達，一次入住雙島的規劃則讓假期更豐富。芬尼芙別墅的所有房型都擁有獨立露台和泳池，舉凡別墅早餐及下午茶、雙人SPA、沙灘私人晚餐等，都有貼心的別墅管家打理一切。

另一處深受名人喜愛的蜜月勝地就是位在非洲馬達加斯加東部的「模里西斯」，與馬爾地夫、塞席爾並列為印度洋上最耀眼的3顆珍珠。模里西斯絕美景緻，連世界聞名的大作家馬克·吐溫都不禁讚嘆：「上帝按照模里西斯創造出天堂。」模里西斯還曾被評選為全球最佳蜜月勝地、全球最佳潛水地點、全球最佳海灘、全球最佳渡假島嶼等殊榮，可說是被公認的最佳度假勝地之一。

Club Med在模里西斯也有2座度假村，分別是愛比昂(La Plantation d’Albion)和康隆尼角(La Pointe aux Canonniers)，而2座度假村離首都路易港約30分鐘車程 。擁有五叉戟頂級獨棟別墅空間的愛比昂度假村，佔地21公頃背靠雄偉山脈，面向可遠眺印度洋的優美海岸線，並有2處淨白沙灘圍繞，擁有廣闊開放的空間及浪漫寫意的日落美景，藝人陳小春和應采兒夫妻就是選擇在此度假村度過蜜月假期。

另座Club Med康隆尼角度假村，被茂密的熱帶植被、繽紛花卉和棕櫚樹團團擁簇，處處充滿大自然生氣蓬勃的活力。走進度假村，充滿模里西斯的文化元素，還有著綿延的白色沙灘、如綠松石色的潟湖等得天獨厚的環境，可盡情體驗各種水上活動。

若想享受夢幻的海島度假又想省荷包，儘早安排則可把握早鳥優惠而省下不少經費。Club Med祭出在6 月 30 日前預訂夏季蜜月海島假期，可享最低65 折起的早鳥優惠，例如此生必去的度假勝地馬爾地夫，即日起至6月 15 日，在指定出發日預訂8天6夜的酷航馬爾地夫全包式假期，每人僅5萬4800 元起，一年內結婚的新人還可享受免費的「精緻蜜月服務」，讓許多人對馬爾地夫的蜜月夢不再遙不可及。

(中時 )