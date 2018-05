2018年05月09日 20:02 中時電子報 蔡曉婷

補教名師高國華最近跨足政壇動作頻頻,本月2日他才宣布參選台北市長,6小時又逆轉稱母命難違退出。今(9日)他又透過媒體宣布2020年將對戰蔡英競爭總統大位,卻因昔日「補教人生」的桃色風波被網友酸爆,對此,高國華稍早開腔回應:「誰不會喇舌?」

高國華2010年在婚姻狀況還有正宮蔡郁璇的情況下,被拍到和「補教天后」陳子璇在高速公路上舌吻,婚外情隨之曝光,他與蔡郁璇同年8月簽字離婚,隔年與陳子璇再婚,被外界稱為「補教人生」,2014年高國華因違反證券交易法,遭判1年8個月,隔年才假釋出獄。

對於宣布參選總統,高國華以最擅長的英文發豪語表示:「信心能使我的夢想成真,Confidence will make my dream come true.」。據《自由時報》報導,稍早高國華參加《POP搶先爆》節目,表示他以為有蔣家血統的蔣萬安會先出頭參選市長,卻讓他失望,他才一度想投入選局,如今改口競選總統,卻被網友狂酸,他則回應:「試問哪一個人不會喇舌?」,認為過去感情過錯不該成為絆腳石,更強調自己貴在有為選民服務的精神,絕不會畏懼酸民攻擊。

(中時電子報)