賴神治水破功！李富城：267億元 一場雨就打水漂

賴清德在擔任台南市長期間以治水績效自豪。(圖／台南市政府提供)

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中時電子報
/綜合報導

台南今凌晨下起大豪雨，不少地區傳出積水災情，歸仁區傳民權六街40號、文化北二街、文化北街有民宅淹水。前氣象主播李富城PO文表示，「記得賴清德在台南執政七年，共用掉267億新台幣治水，到目前一點效果都沒有。」，「僅下了150釐米的量，部分地區就淹水啦，267億打了水漂。」

中央氣象局今晨發布台南及高雄地區豪雨特報及大雷雨訊息，台南歸仁地區凌晨4時許下起豪雨，時雨量高達95毫米。民權六街有民宅因瞬間大雨，排水溝宣洩不及，導致部份民屋積水漫進逼近40公分，幸好雨停後，積水便消退。南市災害應變中心一一度調升為二級一階開設處理相關緊急應變措施。

由於，賴清德在擔任台南市長期間，曾誇口治水是他最重視、最優先的市政建設，還拿出三爺宮溪為例，諷刺前任市長花了30年整治卻無功，他只花3年就整治有成。但據資料顯示，賴清德100年到104年預算經費資料，5年內中央和地方就編列了216億左右治水預算，以每年平均48.1億預算計算，截至106年，賴清德任內光是治水經費就在300億左右，這麼高的治水經費，卻做出經不起一場豪雨考驗的治水績效。難怪，李富城感慨治水經費「267億打了水漂。」，賴神不神了！

(中時電子報)

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