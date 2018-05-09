績優資深護理師 齊集溪頭妖怪村

2018年05月09日 20:27 中時 廖志晃

資深護理人員，溪頭相見歡。（廖志晃攝）

公衛護理人員，照顧民眾的健康。（廖志晃攝）

在護師節及母親節前夕，南投縣政府9日在溪頭妖怪村，舉行績優及資深護理人員表揚，衛生局長黃昭郎頒獎表揚史萬秋等傑出護理人員時表示，公衛護理人員推動預防醫學、照顧弱勢族群及社區保健，是縣民健康的守護天使。

績優護理人員包括謝敏惠、黃美菊、陳雅貞、簡淑芬、游婉資、簡碧娟、羅淑芳、李怡慧、張新美、趙敏如、史萬秋、黃淑真、廖秋怡、陳靜誼。

資深護理人員（30年）林阿藝、趙聆惠；（25年）謝宜容；（15年）鄭綉錦、許淑春 張麗娟。

保健業務績優護理長，前3名依序為史萬秋、謝宜容、謝美華。

黃昭郎表示，由於公衛護理人員的努力，南投縣公共衛生醫療，決及食品衛生等議題都受民眾肯定；縣長林明溱重視偏鄉醫療不足問題，積極開辦偏鄉眼科醫療及心理健康資詢、心理衛生門診等，都是全國首創，也是全體同仁努力的成果。

黃昭郎指出，公衛人員服務對象包括個人、家庭、團體及社區，促進及保護群體的健康，並預防外在環境對民眾所造成的危害，有別於醫院提供個人護理的臨床工作，因此公衛護理人員的工作更具獨立性、複雜性及挑戰性。

公衛護理人員出身的議員許素霞表示，在大家努力耕耘下，南投縣衛生局於2017年中央衛生保健業務考評，榮獲戒菸服務分組第1名、菸害稽查績效分組第2名、中老年健康促進分組第1名及婦幼健康促進分組第1名； 13鄉鎮市衛生所全數通過「高齡友善健康照護機構認證」等佳績，值得肯定。

(中時 )