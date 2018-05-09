彌陀漯底山步道修復 邱志偉爭取800萬元再造山海觀亮點

2018年05月09日 20:28 中時 林雅惠

漯底山一帶溫暖潮濕，且部份區域有白蟻滋生，自然公園原先木質棧道因而遭風化、蛀蝕，遊客有安全之虞。彌陀區公所因此提出「漯底山自然公園登山步道改善工程」計畫，透過立委邱志偉向農委會水土保持局及台電興達發電廠，分別爭取了600萬及200萬元修繕經費，日前已完工啟用，原有木質棧道，改建為耐蟲、耐天候、且顏色和環境一致的塑木棧道，以維遊客安全，提昇使用年限。

邱志偉指出，位於彌陀區南邊的漯底山，標高60公尺，原是海岸砲兵陣地，早年因屬軍事管制區而未對外開放，保留了豐富的自然原貌，山巒起伏，翠綠林蔭。民國95年成立「漯底山自然公園」，面積約56公頃，交由當時的彌陀鄉公所管理，園區特色主要是軍事基地和惡地地形。炮台、碉堡、哨所、營舍、掩體、制高點、瞭望台，以及炮陣地各式炮手操作守則和課表，觸動著成年男子回味從前的往日情愫，也讓婦幼得以對軍事禁地一窺究竟，拉近了人民和國防之間的距離。該園區是全國離海邊最近的惡地景觀，泥岩地質受雨水沖刷，地表崎嶇險惡，寸草難生，稜線裸露，陡壁尖峭，神似武林重地；沿路小小泥火山，處處可尋，不斷冒泡，生動可愛；山中漥地，有長滿布袋蓮的生態池。

彌陀區長羅長安表示，公所設計的環狀登山棧道，左去右回，右去左回，都可回到原點。沿著棧道步行而上，可以到達360度視野的觀景平台，彌陀魚塭、台灣海峽、大小崗山，美不勝收，盡收眼底。山海美景，伴隨徐徐海風，心曠神怡，是北高雄觀光休閒的好去處。

邱志偉進一步表示，彌陀民風純樸，性情溫和，堅毅不撓。來漯底山旅遊，和當地鄉親互動，可以感受到彌陀地區處於海洋、陸地和在地居民之間，「山、水、人」的生態平衡與和諧，進而貼近彌陀優美的民風，期待彌陀區再度翻轉更勝以往。

(中時 )