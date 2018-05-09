教育部窮盡一切「拔管」 台大教授痛批：政府宛如法西斯政權

2018年05月09日 20:22 旺報 李侑珊

教育部駁回台大校長遴選案，導致台大準校長管中閔遲遲無法上任，台大師生今（9）日晚間舉行「大學自治師生座談會」，台大經濟系教授毛慶生痛批，管中閔經由合法的遴選流程，獲選為台大校長，但政府無法接受，甚至要求台大本周六再度召開臨時校務會議，「這完全是很荒謬的事情，政府根本就是法西斯政權。」

毛慶生表示，面對教育部「拔管」，他的心情簡直是氣憤難平，管中閔無法上任校長，本質就是一個政治問題，對於教育部要求台大重啟校長遴選，甚至台大將在本周六再度召開臨時校務會議，這完全是很荒謬的事情，政府因為不喜歡新校長當選人，便不願意聘任，「這根本是法西斯政權的作為，我對對現在的執政者一點都無法相信。」

台大政治系教授陳淳文則說，依據《大學法》所設置的遴選委員會，獨立於大學與教育部之外，但教育部屢次要求召開校務會議，若是遴選委員會的結果，能被校務會議推翻，如此根本不需要遴選委員會，乾脆由校務會議來遴選校長好了，但由校務會議來選舉校長，會有很多後遺症，也就是校長選舉最後會被人情關係所影響，恐反映民主惡習。

至於教育部要求台大重啟校長遴選，陳淳文則說，在何時與何種情況下重啟遴選？重啟遴選的機關是誰？重啟遴選之後的校長遴選結果，由誰來認定？他反問，這些問題都沒有明文規定，教育部又該如何作為？

台大化學系助理教授徐丞志，他到台大任教3年，並且現年35歲，未來在台大教書的時間至少還有30年，基於學術自由不能被踐踏的理念，「你叫我對這些事情閉嘴，我受不了」，也不願意在被政治壓迫的環境下任教。

(旺報 )