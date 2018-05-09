孫大千評柯文哲「轉彎」 讓支持者失望、反對者恥笑

2018年05月09日 20:24 中時 張潼

台北市長柯文哲接受電台專訪，在節目中重新回答何謂台灣價值、表態2020支持蔡英文連任、還對兩岸論述引發綠營支持者不滿致歉。對於柯「轉彎」、態度轉變，先前也打算參選台北市長的前立委孫大千表示，柯此舉是個致命錯誤，將輸掉一場原本穩操勝券的選戰，因為他讓支持者失望、讓反對者恥笑。

孫大千表示，為了爭取禮讓，柯文哲認「（兩岸）床頭吵床尾和」是失言，也對兩岸一家親的說法引起不爽感到抱歉、歹勢，這種進退失據的發言，將讓柯從原本的主動變成被動。

他直言，柯文哲原本藉由「兩岸一家親」的兩岸論述，在藍綠對立間取得了一個受到民眾認同的制高點，在過去民進黨幾度脅迫利誘下，柯文哲始終堅持到底，毫不退讓，進一步爭取到大多數對傳統統獨主張厭倦的選民的尊敬。然而，柯文哲一句「失言」道歉，摧毀掉個人政治聲望，更親手瓦解掉台灣年輕世代希望跳脫藍綠統獨的一絲期待。

孫大千還說，柯文哲本來早已成功的裂解了藍綠陣營中的淺色勢力，不論民進黨中央是否决定自提人選，綠營基層民眾的分裂投票是既成事實，少數的深綠選民對大局根本不會構成威脅。但如今，柯文哲的軟弱，不但不能換得深綠反柯人士的衷心支持，反而會徹底失去淺藍和中間選民的肯定。一旦台北市長選舉打回「藍綠對決」的格局，柯文哲將會得不償失。

孫大千認為，柯文哲的「低聲下氣」，親手終結了「柯文哲時代」。

(中時 )