農業專家批吳音寧 搞不清楚狀況

北農總經理吳音寧。（圖／本報資料照片）

友善列印
中時電子報

對於北農總經理吳音寧以1.9萬元業務推廣費，買下果菜市場蔬菜殘貨，並利用回頭貨車送到彰化老人公益食堂、社區發展協會一事，農業專家「Lin bay 好油」指出吳音寧根本沒有搞清楚狀況。

「Lin bay 好油」在臉書貼文點出2個問題，一個是為何會有大量蔬菜湧入北農，另一個是蔬菜殘貨的問題。

「Lin bay 好油」指出，北農本來就有辦法部份調控菜的進場，當菜價太差的時候都會通知合作社產銷班，請他們減少進入北農的數量。反之，菜不夠的時候則需要農民願意把菜送進來拍賣。因此，這是很自然的調控機制，當菜量過多，從正常的2000噸左右衝到3000噸時，就代表北農的管理出了問題。

再來殘貨的問題，文章表示，當蔬菜量大的時候，北農本來就可以自己進場買菜，但這是進場買一般貨品，目的在維持正常價格，但從來沒有用錢來買過殘貨。殘貨的處理，北農規定就是銷毀或農民領回或隔天續拍。當菜價低於3元的情況，就必須停止販售，把貨當成殘貨報廢。

「Lin bay 好油」質疑，為什麼吳音寧有正常途徑不走，而要另開有問題的處理方式？9噸的殘貨就只是一台10噸半貨車的菜量，整個北農找不到位子放，非要馬上運走？全國那麼多社區發展協會，剛好急著載走給彰化溪州？

文章最後指出，這是以「以行善之名，做惡搞之實」！

(中時電子報)

孫大千評柯文哲「轉彎」 讓支持… 週刊爆料馮世寬罹肺癌 國防部說…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。