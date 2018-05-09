農業專家批吳音寧 搞不清楚狀況

2018年05月09日 20:58 中時電子報 丁世傑

對於北農總經理吳音寧以1.9萬元業務推廣費，買下果菜市場蔬菜殘貨，並利用回頭貨車送到彰化老人公益食堂、社區發展協會一事，農業專家「Lin bay 好油」指出吳音寧根本沒有搞清楚狀況。

「Lin bay 好油」在臉書貼文點出2個問題，一個是為何會有大量蔬菜湧入北農，另一個是蔬菜殘貨的問題。

「Lin bay 好油」指出，北農本來就有辦法部份調控菜的進場，當菜價太差的時候都會通知合作社產銷班，請他們減少進入北農的數量。反之，菜不夠的時候則需要農民願意把菜送進來拍賣。因此，這是很自然的調控機制，當菜量過多，從正常的2000噸左右衝到3000噸時，就代表北農的管理出了問題。

再來殘貨的問題，文章表示，當蔬菜量大的時候，北農本來就可以自己進場買菜，但這是進場買一般貨品，目的在維持正常價格，但從來沒有用錢來買過殘貨。殘貨的處理，北農規定就是銷毀或農民領回或隔天續拍。當菜價低於3元的情況，就必須停止販售，把貨當成殘貨報廢。

「Lin bay 好油」質疑，為什麼吳音寧有正常途徑不走，而要另開有問題的處理方式？9噸的殘貨就只是一台10噸半貨車的菜量，整個北農找不到位子放，非要馬上運走？全國那麼多社區發展協會，剛好急著載走給彰化溪州？

文章最後指出，這是以「以行善之名，做惡搞之實」！

(中時電子報)