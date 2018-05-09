電商母親節再比拼 美妝保養品下殺2.5折起

2018年05月09日 20:34 中時 石欣蒨

PChome24h購物的GARMIN Vivofit 3健身手環，原價3990元，現37折特價1490元，享免運優惠。（PChome24h購物提供）

momo購物網的亞尼克果子工房生乳捲雙捲禮盒，原味及莓果雙漩，促銷價700元。(momo購物網提供)

樂天市場的亞尼克菓子工房「夢想村-北美藍寶石派」，620 元。（樂天市場提供）

Yahoo奇摩購物中心的LONGCHAMP春夏新色，原價3680元起，感恩價2280元起。（Yahoo奇摩購物中心提供）

電商母親節開戰再度打得火火熱熱，各家電商都推出檔期主打商品優惠，雖然日前PChome才宣布主動申請股票下櫃，但今年母親節也是祭出高回饋活動，而對手蝦皮也不示弱推出母親節禮物專區最低下殺2.5折起優惠，至於其他電商亦不錯過時機猛推本檔必備的蛋糕甜點推薦優惠，盡可能搶盡上半年最後一波大檔業績。

蝦皮購物透過社群調查，發現消費者最愛送的母親節禮物，美妝保養品以近30%高倨榜首，另外還有餐廚用品及家電按摩等商品也是禮物選擇之一，因此蝦皮貼心推出一系列人氣熱銷品搶客，包括最亮眼的雅詩蘭黛3件組套裝、實用又下殺至1.5折的韓國原裝黑鈦原石雙鍋組等，活動專區更提供滿300元折50元，滿千元折150元的獨家折扣碼，讓消費者盡孝心也能省錢包。

PChome商店街仍不減戰力，本檔第2波就推出14日前天天限量滿3000元送500元折價券，24小時到貨專區則推出不限次數滿1500折300折扣碼，個人賣場方面就抽Tiffany鑽石項鍊，消費登錄後還有機會抽中郵輪日本5日雙人行；另外24h購物則是主打3C、生活及健康家電，包括Dyson無線吸塵器降7000元、美容家電下殺5折等，站上享14日前消費滿指定金額即享現金積點回饋，刷指定信用卡更再送10%刷卡金等優惠。

而momo購物網及樂天市場就再攻母親節必備的蛋糕商機，甜點類商品都比去年同期成長3到4成，像是momo就推出蛋糕6折起、評比得獎下殺5折起，食品指定商品滿額登記，再送摩斯漢堡兌換券等優惠；而樂天則全月消費滿3000元享點數15%回饋，每周四、五刷樂天信用卡，點數額外享有5%回饋，會員消費滿千領券再現折百元。

(中時 )