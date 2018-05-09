基隆首家獨立書店 　5月中旬東岸商場開幕

2018年05月09日 20:38 中時 李其樺

「見書店」除了引進海洋文學書籍，也引進台灣歷史、自然生態書寫和本土兒童繪本作品，未來會不定期舉辦特色主題書展和講座，讓更多民眾能走進書店。（李其樺攝）

「見書店」老闆、基隆市生根文化創意協會理事長陳顥樺暢談當初籌備書店過程。（李其樺攝）

老闆娘楊雅萍表示，「見書店」沒有特定色彩，希望讓讀者走進來填滿它的色彩。（李其樺攝）

從「見書店」2樓閱讀展覽空間窗外，可以眺望市區車水馬龍的車流。（李其樺攝）

「見書店」不只是間獨立書店，未來會提供咖啡輕食、展覽講座，作為基隆在地文化場域，讓更多老中少文青都能進來。（李其樺攝）

不願意讓自己的城市變成「文化沙漠」！基隆市生根文化創意協會理事長陳顥樺、楊雅萍夫婦，攜手創辦「見書店」，歷經2年艱苦籌備，今年5月19日即將在基隆東岸複合式商場開幕，也是基隆首家獨立書店誕生。

「見書店」位於東岸複合式商場1樓，旁邊就是停車場入口，推開不起眼的木門走進店裡面，除了書店該有的成排成列的書籍，天花板裸露的管線、倒掛的植栽和投射燈，照射在原木桌椅上，後現代風格的視覺設計，讓這裡充滿濃濃的文青味。

老闆娘楊雅萍多年前曾在誠品書店上班，離職後與丈夫陳顥樺在基隆經營才藝教室，談起為何想在基隆開獨立書店，她笑說：「也許是出於中年的叛逆吧！」基隆市從來沒有獨立書店，文青都跑到台北市去，創辦書店是希望進來的讀者不只是文青，包括「老文青」、「幼文青」各種年齡層的讀者都能來書店享受閱讀樂趣。

楊雅萍說，當丈夫知道自己想開書店，還說「你頭殼壞掉了喔！」但是仍不遺餘力用行動來支持她。2年前東岸複合式商場尚未開幕，他們找上得到經營權的的大日開發公司談，理念獲得總經理蘇幸福支持，順利找到租地，可以說是「幸福找來幸福」。

「見書店」原定在去年5月開幕，無奈好事多磨，期間碰到豪雨導致原本裝潢好的書店淹水，還因為當時廠商施工不慎，導致天花板漏水，還有大石頭掉進店內等倒楣事！前後共花了600多萬。即使遇到如此困境，也沒有讓陳顥樺夫婦打退堂鼓，「賠錢也沒關係，要讓孩子看到我們追逐夢想的背影」正是出於這種傻勁，才讓開書店的理想逐步成為現實。

「見書店」即將在5月19日下周六開幕，楊雅萍表示，書店將以海洋文學和文化為主題書籍，也引進台灣歷史、自然生態書寫和本土兒童繪本作品，未來會不定期舉辦特色主題書展和講座，讓更多民眾能走進書店。

(中時 )