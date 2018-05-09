200份便當菜炒好了 客人一句冷回「改訂別家」放鳥

200份便當菜炒好了...慘遭放鳥，客人冷回：改訂別家。（圖/翻攝自爆料公社）

友善列印
中時電子報

實在太惡劣了！一名便當業者在網路上貼出一張滿滿準備好的菜色，抱怨有某團體要辦法會活動，因此預訂4天活動所需的中、晚餐各一、兩百個。不料，當業者今日想再次跟對方卻認時，慘遭放鴿子，只得到一句回答「已經有叫其他店的便當了」，PO文一出，引起網友熱烈討論。

臉書社團爆料公社上有看似為便當業者的網友貼出一張照片，表示昨天接到某團體的訂購電話，對方表示辦法會有4天活動時間，午餐和晚餐都需要1、2百個單價70元的素食便當。該網友表示今天中午開始送餐，當時有再次跟對方確認晚餐，沒想到幾個小時後就變卦了！

下午菜餚都準備好時，因為一直沒等到對方確認數量的電話，該網友再打電話詢問，「結果得到的答案是已經有叫其他店的便當了...完完全全沒有事先講！」該網友表示，看起來是對方叫便當的人和今日聯繫的人不同，疑似「內部自己沒交代好」而出錯，但卻要業者去吸收這些成本，讓他大嘆「一、兩百個便當的菜也不少，就這樣被放鴿子，那這樣我們處理好的食材要怎麼辦？」

PO文一出，也讓許多網友打報不平，「辦法會，超渡自己嗎？」、「浪費糧食、踐踏別人」，也有不少人提醒，「這年頭奧客太多要懂得保護自己，先立收據吧」、「遇到這種大型訂單，還是必須先收訂金才行」。

(中時電子報)

基隆首家獨立書店 　5月中旬東岸… 為了搶499？通訊行前...馬3停在…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。