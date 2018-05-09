200份便當菜炒好了 客人一句冷回「改訂別家」放鳥

2018年05月09日 20:45 中時電子報 林郁庭 、 莊楚雯

實在太惡劣了！一名便當業者在網路上貼出一張滿滿準備好的菜色，抱怨有某團體要辦法會活動，因此預訂4天活動所需的中、晚餐各一、兩百個。不料，當業者今日想再次跟對方卻認時，慘遭放鴿子，只得到一句回答「已經有叫其他店的便當了」，PO文一出，引起網友熱烈討論。

臉書社團爆料公社上有看似為便當業者的網友貼出一張照片，表示昨天接到某團體的訂購電話，對方表示辦法會有4天活動時間，午餐和晚餐都需要1、2百個單價70元的素食便當。該網友表示今天中午開始送餐，當時有再次跟對方確認晚餐，沒想到幾個小時後就變卦了！

下午菜餚都準備好時，因為一直沒等到對方確認數量的電話，該網友再打電話詢問，「結果得到的答案是已經有叫其他店的便當了...完完全全沒有事先講！」該網友表示，看起來是對方叫便當的人和今日聯繫的人不同，疑似「內部自己沒交代好」而出錯，但卻要業者去吸收這些成本，讓他大嘆「一、兩百個便當的菜也不少，就這樣被放鴿子，那這樣我們處理好的食材要怎麼辦？」

PO文一出，也讓許多網友打報不平，「辦法會，超渡自己嗎？」、「浪費糧食、踐踏別人」，也有不少人提醒，「這年頭奧客太多要懂得保護自己，先立收據吧」、「遇到這種大型訂單，還是必須先收訂金才行」。

(中時電子報)