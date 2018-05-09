張孝全闊別7年回歸電視！與吳鎮宇兩雄金錢對決

2018年05月09日 20:41 中時 林淑娟

《東方華爾街》首波前導海報曝光。（衛視電影台提供）

《東方華爾街》首波前導海報曝光。（衛視電影台提供）

張孝全拍攝《東方華爾街》形象海報。（衛視電影台提供）

由福斯傳媒集團投資、劉德華擔任監製，以美劇規格拍攝製作FOX原創影集《東方華爾街》，首波前導海報曝光 ! 已7年未接演電視劇張孝全，這次應邀參與這部影集演出。故事角色橫跨二十年，從曝光的劇照及海報造型中，看到張孝全從學生時期，演至為了爭奪利益的而成為精明的金融奇才，與過往演出過的電視角色大大不同。男主角之一的吳鎮宇表示，《東方華爾街》呈現的效果出人意表和令人震撼，是一部充滿電影感的劇集！

《東方華爾街》演員陣容龐大，由導演黃國強率領中、台、港三地大軍，影帝級型男吳鎮宇、台灣男神張孝全、國際女星余男、廖啟智、張可頤、譚耀文等，還有生力軍陳家樂、蔡潔、廖子妤共同參與。該影集將從5月25日起每週五晚間9點於衛視電影台首播。

曝光的這二款海報傳達整部劇跨越二十年間城市的變遷以及物換星移，海報傳達出「景物依舊人事全非」感覺。尤其是張孝全，在黑白款『Cash1.0』海報中是站在後面，但是到了彩色款『Cash2.0』卻坐上了吳鎮宇位置，前後呼應也隱約劇透了故事發展。連導演黃國強也讚嘆演員們拍攝時的氣場與氣勢。

《東方華爾街》描述韋航（張孝全飾）與葉抱一（吳鎮宇飾）曾經是地下金融精英隊伍「CASH」十年來最親密的戰友，與另外兩位成員卓意甯（譚耀文飾）、Pamela （張可頤飾）一起擊退金融大鱷，阻止莊家造市，冀圖以個人力量扭轉市場生態。可惜，葉抱一突然倒戈相向，出賣眾人，令韋航從此跟葉勢不兩立。財富、名譽、仇恨的旋渦中心不只是兩個男人間戰爭，整個亞洲經濟巿場也被捲入其中。這部由福斯傳媒集團與企鵝影視共同合製影集，衛視電影台將於5月25日起，每週五晚間9點全台首播。

(中時 )