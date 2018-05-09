陳大天大愷無尊輪番爆料 林東緒好色Albee

搞笑者們團員大愷（左起）、林東緒、無尊、陳大天上節目宣傳兼爆料。（圖片提供：17 Media）

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搞笑天團搞笑者們陳大天、無尊、大愷、林東緒參與創作喜劇演出邁入第五年，4月底剛從台北場起跑，4位成員趁演出空檔日前一起直播節目《趣你的娛樂》擔任來賓，節目中與主持人黃鴻升、海裕芬一起玩起遊戲舉手真心話。

相識多年的4人不但關係親密，節目中陳大天、無尊、大愷還大爆料總導演林東緒「最好色」，陳大天透露大家的A片都是由林東緒熱情分享，他常傳特別主題的A片給大家，大愷則說，林東緒特別指名要Albee擔任配音似乎別有用心：「他曾在我面前跟Albee講很可怕的話，他問Albee等一下我們去玩密室逃脫好不好？Albee說好啊那去哪裡，他說去我家啊！」一旁的海芬更加碼爆料，林東緒對有興趣和沒興趣的同戲女演員態度差異明顯，他彩排時經常親切關心吳怡霈，趁機握手或攙扶等肢體接觸，聽到吳怡霈說不舒服，他還上前說要幫她按按人中，令海芬印象深刻。

陳大天演藝事業觸角多元的，對戲要求高甚至擔憂到常出現焦慮的情緒反應，卻被成員們選為最不好笑還有兩面人狀況，無尊說陳大天自從轉行當歌手，都把重心放在唱歌上，越來越難笑，還說他對男生女生態度明顯有落差，無尊說：「我扮珍珍（女裝角色）時，大天會一直來跟我講話，一卸掉女裝他就立刻冷淡走開。」林東緒也覺得陳大天當歌手後有偶像包袱，越來越不好笑了，成員反應令陳大天驚訝掩嘴難以置信。

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