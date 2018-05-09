國軍募人才 國防部與高中合作辦專班

國防部與新竹縣東泰高中簽訂合作成立國防培育班，未來由國防部提供師資指導專業課程，讓學生提早認識軍旅生活。（邱立雅攝）

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邱立雅

因應全募兵制度，兵源恐怕短缺的問題，國防部積極尋覓國軍人才，近年來更往下扎根，與高中合作成立國防培育班，近年來已在南部與3所高中簽訂合作事項，9日國防部軍政副部長沈一鳴率一票將軍來到新竹縣東泰高中，簽下第4所合作學校，期待未來能引進更多優秀國軍人才。

東泰高中近兩年畢業生從事志願役人數約51人，其中光是湖口的陸軍裝甲第584旅，就有21人。因服志願役人數居竹苗之冠，過去東泰高中時常與國軍多有交流，讓國防部認為有成立國防培育班的潛力，正好東泰高中也有此需求，雙方一拍即合。沈一鳴9日到東泰高中簽訂合作同意書，是繼高雄中山工商、樹德家商與屏東來義高中之後，全台第4所高中的國防培育班。

沈一鳴致詞時表示，加入國防培育班，不僅可實際觀摩國軍各項演訓，畢業後更能直接加入志願士兵行列，立即就業，或就讀南亞技術學院ROTC（大學儲備軍官訓練團）專業大學，取得學士學位後擔任軍官幹部，滿足學子們就學與就業的不同需求。

「明年招生48人。」東泰高中校長何軒盛表示，目前規畫一周12節軍事課程，將由國防部支援師資人才，與鄰近部隊合作，課程包括體繼訓練、實彈射擊等，讓學生在就學3年能認識國軍相關知識，畢業後能順利銜接3軍士官班。

目前校方規畫希望由國防部來篩選入學人才，學生入學後將以準軍事化來進行管理，學雜費雖然須自付，但校方正積極爭取國防部給予學生補貼，希望增加入學誘因。

(中時 )

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