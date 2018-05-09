媽咪首辦借閱證 高市圖送一卡通借閱證與康乃馨

2018年05月09日 21:11 中時 李義

母親節將屆，還在為要送什麼禮物而煩惱嗎？別再傷神了，高雄市立圖書館貼心準備了獨特的禮物，即日起至13日，只要帶著媽媽申辦借閱證並借書，就可讓媽媽獲得限量專屬一卡通借閱證與康乃馨，數量有限喲。

高市圖今年特別準備的這分母親節禮物，只要在5月13日前，陪著媽媽到指定任一圖書分館，借閱滿5本市圖圖書，就可以獲得限量感恩傳情刮刮卡。與母親一起刮開後，依著文字指令完成貼心行動，將帶你用行動串起不敢說出口的感恩親情。

另一張傳情卡則交由高市圖張貼感恩牆上，把你平日不好意思說出口、對媽媽的愛，幫你放送出去，讓大家知道你有多愛媽媽。

高市圖也為首次辦證並參加活動的媽咪們準備了好禮，總館加碼送上限量120張專屬一卡通，實用兼具紀念性。

5月13日當天，高市圖也要為每位讀者送上最應景的康乃馨，當天只要到總館及指定任一圖書分館借閱圖書滿5本，並且幫高市圖總館及活動各分館粉絲專頁按讚，推廣暖心閱讀力量，就送上一朵康乃馨，讓圖書館感謝讀者，也讓每位讀者能帶回家送給媽媽。

高市圖母親節主題書展專區「送媽咪一份閱讀時光」，展出圖書內容有兩性、親子、旅行等讓媽媽放鬆專用書目、「母親」主題小說著作、現代熱門的毒母議題、為人母的教養期待歷程或是對母親的濃濃思念書籍，讓讀者窺見「母親」身分的不同面向，也傳達作者字裡行間最深刻的人生體驗。

相關資訊可至高市圖官網查詢。

(中時 )