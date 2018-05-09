川普：北韓釋放 3名美國人質 「川金會」日期、地點已定

2018年05月09日 21:01 中時 江靜玲

美國總統川普表示，北韓已釋放3名美國人質。這些人質目前已與國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)一同搭機在返回美國途中，並指出蓬佩奧與金正恩晤面，「川金會」日期、地點已定。

川普今早透過推文說，他很高興的通知大家國務卿蓬佩奧與3名大家期待會晤的「了不起的先生們」，已在從北韓返美途中。川普說，這3名美國人質的健康情況似乎良好。

推文中同時透露，蓬佩奧與金正恩有「好的會談」，「（川金會）日期、地點已定」。

蓬佩奧7日從華府出發經日本橫濱美軍基地，8日抵達平壤。他在日本過境時簡短表示，此行是為安排「川金會」細節，並指出，若北韓釋放3名美國人質，將具象徵意義。

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年5月9日

3名獲釋的美國人皆為韓裔，分別是：

金學松(Kim Hak-song)，他之前稱自己是一名基督教傳教士，曾任職平壤科技大學（PUST），開辦一個實驗農場，卻於2017年5月北韓當局指控「為敵對陣營工作」而遭到逮補。

金盛德(Kim Sang-duk，也被稱Tony Kim)，同樣在平壤科技大學任教，據韓國媒體報導，他在教職期間曾參與北方的人道主義工作，可能因為這類原因，在2017年4月因間諜罪被拘留。

金東哲(Kim Dong-chul)，60歲出頭的牧師，在北韓羅津先鋒經濟特區工作，於2015年因間諜罪被拘留，被判處10年勞改。

(中時 )