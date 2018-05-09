洪榮宏與新婚妻早晚各運動一次 祝前妻二婚幸福

洪榮宏（左）舉辦「人生車站巡迴演唱會」記者會，好友康康到場站台。（寬宏藝術提供）

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洪榮宏（左）舉辦「人生車站巡迴演唱會」記者會，小百合將擔任嘉賓。（寬宏藝術提供）

洪榮宏9日舉辦「人生車站巡迴演唱會」記者會，他曾歷經2段婚姻，在去年8月與有「小鄧麗君」之稱的歌手張瀞云低調完成終身大事，梅開3度登記結婚，昨是他婚後首度公開露面，表示演唱會上將邀請太太及小百合擔任嘉賓，至於何時將補辦婚宴，他說：「婚宴預計延期到明年。」因演唱會已排到明年1月，他自認做事比較認真，既然要請就要好好請朋友吃一頓。

他更大讚太太是很貼心的人，2人生活習慣、個性都很合，「我們個性滿像的，這麼巧，找到這麼像的人，磨合期也變少。」今年55歲的他，體態保養得宜，維持運動習慣很重要，透露夫妻間常一起去爬山，「我們1天去爬2次的山，早上5、6點就起床去運動」，每次都爬山1小時，至於是否有想再生小孩？他則表示「順其自然。」

而他的前妻陳施羽將於21日二嫁，是否會去現身祝福？他說：「順其自然，我這陣子弄新專輯、演唱會，大家都知道我很忙。」不過他透露與前妻仍保有良好互動，他們都身為基督徒，也會彼此代禱，他先前有聽說前妻的喜訊，「大家也都找到對象， 這也是好事。」

這次演唱會將以舞台劇形式呈現，他與太太會一起合唱，透露有驚喜橋段，卻強調他們不會有親密的肢體接觸、接吻橋段。「人生車站巡迴演唱會」門票將於11日中午12點在寬宏售票正式開賣。

(中時 )

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