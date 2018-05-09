手機支付風險大？ 陸男15元買包子竟轉出70萬

2018年05月09日 21:20 中時電子報 盧伯華

河南鄭州最近出現一起「天價包子」事件，一名男子購買包子時以手機上的支付寶結帳，轉帳70萬餘元，竟然還毫無所覺。一個多月後發現帳上有異，才回頭尋找店家，所幸店家誠信經營，男子才得以取回大筆誤付款項。該男子稱誤付帳款是因在金額欄目內誤按密碼，才導致誤付大筆款項。

據《澎湃新聞網》報導出，最近有民眾向媒體反映稱河南鄭州一家包子店有顧客以手機支付寶誤付147,258元（約合台幣700,360元）購買包子。

手機支付寶上顯示明細中列出一筆147,258元人民幣的支出。（圖／澎湃新聞）

誤付帳款的韓洪偉稱，當時用支付寶轉帳人民幣3元付款時，把密碼輸入到付款額欄內，後來也用過支付寶，但沒有發現餘額有異常。5月8日支付寶客服聯絡他，他起初還以為是電信詐騙，經說明後才知道自己誤付大筆帳款。

報導說，包子店是位於鄭州市的汴梁大湯包店，該顧客於4月2日用支付寶誤轉大筆金額後，一個多月都未現身，店主何劉竹因此向媒體救助。媒體前往採訪時發現該包子店門面寬僅兩米，店面兩側張貼著支付寶、微信付款碼。店員表示，當天店裡提示收款的手機未拿出，平時也都是顧客手機支付後看有對號出現就確認付款了。

位於河南鄭州市的汴梁大湯包店，店面僅二米寬。（圖／澎湃新聞）

5月9日這位誤付帳款的民眾韓洪偉現身包子店，隨後和包子店店主一起到派出所，經警方核實當事人身分後，由包子店店主到銀行將錢退回。

河南汴梁餐飲總公司頒發5000元人民幣獎金給誠實店家。（圖／澎湃新聞）

韓洪偉表示，包子店店主非常誠實，非常感激，應該弘揚這種行為。包子店工作人員也說，媒體報導後，包子舖生意有好一些。包子店的加盟總公司還為此給誠實店家頒發了5000元人民幣獎金，還製作牌子懸掛起來。

(中時電子報)