消失的一分？協會出包能扯成操控比賽？

2018年05月09日 21:28 中時電子報 李弘斌 ／特稿 ／特稿

中華男足助理教練方靖仁在記者會表達對週刊烏龍爆料的無奈。（李弘斌攝）

壹週刊昨報導「消失的一分：足協比分疑造假 FIFA來台密查」，指控中華男足現任英籍教頭蓋瑞懷特（Gary White）擔任關島隊總教練時，疑似在國際友誼賽與中華足協高層聯手製造不實比分的造假戲碼。

從各種證據來看，週刊這次應是烏龍爆料，但2016年3月那場中華男足與關島的友誼賽，足協在作業上確實有著不少疏失，尤其是賽後第一時間提供給媒體記者的比賽紀錄，硬是少了吳俊青的替補進球，成為「懷疑」比分造假的證據。

中華vs.關島友誼賽賽後第一時間給媒體記者的比賽紀錄，漏記了前鋒吳俊青的替補進球（左下紅圈），比賽日期也誤植為2015年（左上紅線）。（中華足協翻攝自蘋果即時）

事實上，當時賽後第一時間給記者的比賽紀錄漏了吳俊青的進球，很快就有記者反映錯誤，也回報給該場比賽的競賽官。競賽官坦承有誤但時間已晚，口頭向媒體更正後，已不需再另行列印，造成記者手上只有少1顆進球的比賽紀錄。

其實，從那份少記了中華隊1顆進球的紀錄表上，還可以發現比賽日期也誤植為「2015年」3月19日。甚至連足協9日記者會提供呈報國際足總（FIFA）與亞足聯（AFC）的完整報告，還有把比賽日期誤植為2015年12月12日的烏龍。

中華男足vs.關島國際友誼賽呈報給國際足總的比賽報告，也有一處誤植比賽日期為2015年12月12日。（中華足協提供）

也就是說，除了配合中華隊與關島提出的練兵需求、各換10人仍送出只換6人的比賽報告，導致世界排名積分後來被FIFA扣除的疏失，足協當時的確還有少記一個進球者（後口頭更正）、兩處比賽日期誤植的瑕疵。

大家可以無奈的說，怎麼這個協會這麼會出包，批評他們行政不夠嚴謹，足協也應該虛心檢討。但要說成是操控比賽的「陰謀」，甚至指控當時客隊的洋教頭為了日後來台執教鋪路，跟足協合謀踢平來賺世界排名積分，也未免太過牽強了。

此外，關島當時的世界排名是154，兩支世界排名在150之後的國家隊，於國際友誼賽「踢平」所能獲得的世界排名積分僅0.425，對照目前的世界排名，還不夠讓205名的聖馬利諾擠下204名的開曼群島，值得大費周章搞陰謀？

中華男足召開記者會，駁斥週刊報導的操控比賽指控。（李弘斌攝）

中華男足隊職員今天全員出席，澄清絕無踢假球、操控比賽的情事，無奈的是，2015年類似的場景，只因調查局接獲檢舉但並未成案的「傳聞」情資，硬是被兜成了「封面故事」，也是拜同一家媒體的爆料所賜。

在中華男足集訓備戰6月邀請賽的此時，包括懷特和所有球員得出席記者會，「拜託」媒體報導事實，助理教練方靖仁還說：「從好的方面來看，這表示還有人願意報導足球…」如何令人不替國腳們心疼呢。

(中時電子報)