深澳電廠案環差案生效 環委要求做海域環境調查

2018年05月09日 21:59 中時 廖德修

深澳電廠擴建環差案3月14日通過後，引起雙北基宜桃的反彈。經濟部和台電到環評大會做報告，完成環評程序；在必要的文書作業結束後，環保署即可做成行政處分，發給開發單位公文，使這件環差案生效。但台電仍須與內政部、新北市等單位協商，把這些程序都走完才能興建電廠。不過新北市已表示絕不發出生煤許可，也決定啟動行政訴訟程序，反對興建深澳電廠。

雖然電廠的部分已走完環評程序，但環評大會決定對生態做出補救。要求台電須於全部海域工程設置前（深澳灣內兩道海堤及卸煤碼頭等），一年四季所造成的海域生態影響，做出完整環境調查並送交環評會審查，期限為2019年12月31日前。

環保署表示，透過這項環調工作可要求台電在生態方面做更多事。包括施工前防波堤的7個站以及溫排水的排放口，其周遭海域的生態調查作業，若涉及直徑1公尺以上團塊珊瑚需移植，應詳述每季監測結果，及移植後珊瑚體生長的追蹤規劃。

對於經濟部與台電的報告環評委員炮聲隆隆，王价巨質疑台電的災害管理、環境管理能力；萬一發生重大災害，例如大海嘯，風險應如何評估？報告中完全沒提。另兩位環委劉小如、劉益昌則覺得台電始終沒把爭議點講清楚，根本不願依照環委的要求認真執行調查，實令人失望！

在地居民瑞芳區龍山里長陳志強則說，台電提的報告與以往無太大不同，在當地辦的說明會也不普遍，就算是電廠所在地的深澳、海濱、瑞濱里的民眾，也不是人人贊成建廠。至於被安排去林口電廠參觀的大都是老人，並不了解空汙真相，只能接受台電說法。他表示，深澳電廠環差案生效後，他將以在地居民身分提出訴願，反對建廠。

今天經濟部能源局副局長李君禮也依照先前的決議，到場說明我國至2025年的能源配比，強調興建深澳電廠有其必要性。但環委王文誠質疑，既然台灣98%的能源需依賴進口，深澳電廠的煤也一樣，即使離岸風電的技術也是仰賴外國，經濟部應發展技術，才是正確的能源政策。

(中時 )