腸胃藥竟可用來治療乳癌 中醫師：原因是這個

2018年05月09日 21:50 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

面對轉移、惡化快速的癌症，若能搭配中醫的辨證施予針灸疏通經絡之氣，可望更有效地控制病情。

癌症防治一直是現代醫學上的難題，雖然在現行主流西醫的治療方法之外，零星地會出現另類療法的「治療奇蹟」，然而由於比例不多，可供醫療操作的「可重複性」並不明顯具體，所以這些看似成功的病例往往不被採信，大多會被視為「那可能本來就會好」，所以這些療法難以被納入現行的醫療治療步驟中。

其實這是很可惜的，一個人會生病，一定有相對的病因，不論是內生或是外來；同樣地，一個病患從被西醫確診是癌症，後來再由西醫確診腫瘤消失了、指數正常了，也必定有什麼療癒機轉在這個人身上發生了；總不能說：經過化療、放療後腫瘤縮小了，就宣稱有效，而經由其他方法，腫瘤縮小甚至消失了，就懷疑先前的診斷是不是錯了。就算不是這療法對腫瘤有直接療效，只是引動了該名患者特殊的自我療癒系統，而自行限縮或清除了癌細胞，那也應該被接受乃至研究，不是嗎？

這之間的難處在於：沒有明確的思路與鑑別的判斷準則可供其他醫者操作，以便製造更多的成功案例，或可以從失敗案例中修正治療模式。

※醫學要能傳承，否則只是「傳說」

在中醫教學裡有一句話：有思維，有治則，就能「傳承」；無思維，無治則，便只是「傳說」。就癌症治療的這一區塊，現今中醫界便是努力建構起治療的思路與準則。

30多歲的A女士在醫學中心被診斷為三陰性乳癌。主治醫師詳盡地告訴A小姐一切可能性，並安排了手術切除及術後，無奈A小姐在術後化療期間便迅速發現有新的腫瘤，就這樣連動3次手術，其中第2次手術後2～3週便又長出新的腫瘤，讓她與西醫都不知所措，除了繼續打小紅莓合併紫杉醇，醫師也建議她做癌症基因圖譜檢測，希望能爭取時間，為年輕的她找到治療的可能。

迷惘之際，A小姐的親友推薦她到我的門診試試。

※病灶在乳房，但根源在腸胃濕熱

聽完她的治療過程後，我開始從指下尋脈，搜尋可能的病因病機。從脈象和症狀、病史整體來看，雖然病灶在乳房，而且膻中橫膈也有氣機阻塞，這與大部分乳癌患者並無太大不同；然而從橫膈以下的陽明大腸經系及冲任脈所經過的腹腔部分，卻有熱勢極強的脈形，沿著六菽的筋膜系統通路直接上攻乳房與膻中。這似乎意謂著A小姐的病變部位雖在乳房，但病氣根源應該是來自腸胃系統，而病氣屬性則應該是濕熱之毒。

於是，我開立了以白頭翁湯、葛根、柴胡、淡豆豉、山梔子為主要成分的處方，並叮囑她一定要改變平常事必躬親、求好心切、務求完美的A型人格特質，學著睜一隻眼、閉一隻眼。

雖然從臨床來看，情緒造成的氣機逆亂，並不是三陰性乳癌的主要病因，然而只要是氣機亂了，對癌症患者的病情絕對是雪上加霜的負面因素，所以還是要注意負面情緒的累積。過了2週回診，A小姐的先生疑惑地拿著處方箋問我：「醫師，我查網路，你開給我太太的處方都是腸胃道的藥，尤其是白頭翁湯，主要用途是治療熱痢、腹痛、大便挾膿血……我太太得的是乳癌，不是腸胃炎，你為什麼這樣開呢？」

唉～又是網路！且聽我分析：真正的中醫治病，一定是在四診（望聞問切）所得的資訊中，分析出可能的病因病機，而不是一個蘿蔔一個坑地，一個病名或一個症狀去套方、套藥，特別是癌症這種轉移快、惡化速度快的重大疾病，更必須秉持中醫特有的六經傳變、三焦傳變、四分傳變等病機演變，才能主動緊扣病情的轉變給予適當治療，而不是被動地追著已經惡化的新症狀跑。

從四診合參來看，A小姐的病情的確來自腹中腸胃濕熱，只是在傳變過程中涉及了：陽明、少陽、太陽及厥陰等系統，所以傳變非常快而複雜，才會在短時間內割了又長，一邊化療一邊復發。因此我主張，治療此類癌症若能搭配辨證施予針灸疏通經絡之氣，將能更有效控制病情。

※最新癌症研究，支持中醫治病思維

2018年4月，美國《細胞（Cell）》期刊登載與「泛癌症圖譜（Pan Cancer Atlas）」分析有關的6篇論文，以及美國「癌症基因圖譜（TCGA）」等大型研究都指出：治療癌症，不該根據它所在的病位來分類，而該以病理分析的類型來分類治療。

該項研究將已知的33種癌症，重新分成28種不同分子類型或「群組」，這些群組中人體不同部位的癌症，有近三分之二存在分子相似性，以後依此研究而發展的癌症新藥將可更有效地治療或抑制癌症轉移或復發。

很妙吧！中西醫看癌症，不約而同指向身體各部位的關聯，只是中醫用「傳變理論」去描繪，西醫有了更多的基因分子分析去證實其中的相關，這樣的思維與進步應該更能幫助患者度過癌症的威脅。說了一大串，A小姐的先生才拿出醫院所給的基因檢測影本說：院方認為A小姐的乳癌與大腸癌的分子相似度高，所以將給A小姐大腸癌的化療藥……。

我心裡雖然犯嘀咕，但總慶幸有了西醫的證成，A小姐應該比較有信心繼續治療下去，信心是治療取效的基礎啊！

（本文作者為中醫師，屏東明診所院長，著有《補錯了更傷身》、《補對體質更養生》）

本專欄反映專家意見，不代表本社／本報立場。

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(中時電子報)