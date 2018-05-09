獨／海裕芬靠「滷雞腳」集郵這些女神們！3年滷超過5000隻

2018年05月09日 21:47 中時 林淑娟

林心如超愛海裕芬的滷雞腳。（取材臉書）

Melody、曾之喬也都對海裕芬的滷雞腳讚不絕口。（取材臉書）

海裕芬自從演出《花甲男孩轉大人》後爆紅，受封「國民姑姑」，除了戲約不斷，代言活動主持量也驚人，雖然工作忙到分身乏術、連睡覺時間也不夠，不過日前卻被記者直擊在五星級飯店前跟幾位明星好友的助理們「面交」。她笑著透露，當天她的確是帶著上百隻她的招牌滷雞腳面交給林心如本人，以及張小燕、侯佩岑、Melody等人的助理，「我是靠著滷雞腳集郵女神們！」

海裕芬圈內人緣佳，除了因為她個性親切熱情，「滷雞腳」可說是功不可沒，她表示，除了張小燕、藍心湄兩位資深前輩吃過，她的女神好友們林志玲、林心如、隋棠、侯佩岑、林依晨、楊丞琳、陳妍希、陳意涵、楊謹華、許瑋甯、Janet、Melody、曾之喬、郭書瑤，以及影后柯淑勤、林美秀、黃嘉千、謝盈萱、嚴正嵐、阿喜、杜詩梅、吳怡霈、花花、鬼鬼吳映潔、江宜蓉等人也都吃過她的滷味，且大多讚不絕口。

她說，2014年拍《必娶女人》時，曾之喬帶著他們一起去吃台北某家知名麻辣鍋，那次所有人就對店裡的招牌滷雞腳讚不絕口，後來她陸續聽到身邊的女神們都超愛那家店的滷雞腳，常有人一外帶就是幾十隻，她於是興起了自己滷滷看的念頭，試滷的第一次，就被家人問說是哪裡買的，滷第二次，親友狂讚超好吃、已有該家麻辣鍋店滷雞腳的味道，第三次她便分送明星好友，從此開始她「滷雞腳交朋友」的人生，後來參與演出的每個劇組也都吃過她的滷味。她粗估這3年多滷的雞腳早已超過5千隻，「我每次大概滷個100隻，至今應該有6、7千隻了吧」。

關於她的雞腳與女神們的有趣故事不少，她笑說，之前拍《前男友不是人》時滷了很多次帶到劇組，楊丞琳吃第一次後馬上傳訊誇「也太好吃了吧」，還笑說「只有10隻，不夠我跟我媽塞牙縫」，被她反虧「牙縫也太大了吧」，之後楊丞琳開演唱會，她也不是送花而是送30隻滷雞腳。好笑的是，該劇殺青時，楊丞琳難過到眼眶泛紅，追根究底哭了的原因，竟然獲得「我捨不得妳，和妳的滷雞腳」這令她哭笑不得的答案。

林心如曾請教她怎麼滷，按照食譜做出來後，卻哀嘆「沒人要吃」，走氣質掛的侯佩岑也曾在拿到雞腳後馬上問她：「你該不會只給我5隻吧？我是大胃王噢！」曾之喬有次Po了吃滷雞腳的照片後，她馬上收到謝佳見的微信：「我也想要吃！」

這些日子以來太多朋友都跟她要食譜，連海媽也勸她可以「量產」，但她說，這實在無法量產，因為她的滷雞腳真的沒有「撇步」，沒有確切食材相關數字可依循，連每次用的醬油、放的食材也不一定相同，但味道都還蠻一致的，「我的滷汁是一次性滷汁，一定會放蔥、薑蒜、辣椒、冰糖、醬油和米酒！也一定會燜。做菜與畫畫一樣，很主觀，滷汁做完後會試喝一下，確定是否是我愛的味道」，她的滷味屬於眷村味，較辣所以適合下酒。

海裕芬的滷雞腳除了造福明星好友們的嘴，也讓她家附近市場的雞肉攤老闆大發利市，她笑說，之前新書《咕咾小姐》剛上架時，家附近的書報攤也有賣，她去市場取預定的雞腳時，老闆一見到她就說：「妳不是那個小姐嗎？」正當她以為自己被認出來、心中竊喜時，老闆回過頭跟老婆說：「買60隻雞腳的小姐來了！」

(中時 )