北市府：柯不是為「兩岸一家親」道歉 是為「造成不悅」道歉

2018年05月09日 21:56 中時 張潼

台北市長柯文哲前幾年出席雙城論壇時，拋出「兩岸一家親」、「（兩岸）床頭吵床尾和」論點，引發深綠、獨派人士不滿，柯在9日播出的廣播專訪時表示，床頭吵床尾和的說法是失言，兩岸一家親說法「有時候說話快了一點，大家聽了不爽，這也只能跟大家講說抱歉、歹勢。」不過，就在節目播出3個多小時，北市府又發布聲明說，柯不是對兩岸一家親一詞致歉，而是對聽到此話感到不高興、不悅的民眾致歉。

這場專訪8日晚間8時30分預錄、9日下午5時播出，北市府直到節目錄製前2個多小時，才向媒體公布有此行程，且錄音過程也不開放採訪。但即便發言內容保密到家，陪同錄音的陳景峻昨天已先在臉書粉絲頁預告，「白綠沒有裂痕」，要把誤會說清楚、更緊密的合作才能穩定推動市政發展，儼然宣告將會對民進黨釋出善意。而節目播出後，柯文哲果然先後提到何謂台灣價值、2020挺蔡英文、為兩岸論述惹議致歉。

引發關注的是，柯文哲在兩岸論述方面，被主持人問到，大家經常批評兩岸一家親、床頭吵床尾和，「你是不是可以做一個完整說明，才不會讓很多人不諒解，或是覺得你比較靠近中國？」柯順著主持人的提問回答，其實兩岸一家親這句話，在2015年雙城論壇的時候就講過了，再來2017年要辦世大運，縱使大陸還是很多方阻撓，為了要降低他這種阻撓的力道，有時候我們也是表達善意，所以就想說，這句話2年前就講過，那時候大家也沒有反應，就照那句話保持原狀就好。

柯文哲說，2年前講過沒事情，現在講就有事，我也覺得很奇怪。但，我覺得做事情的人，也不太會注重這種言詞的東西，我那時候的想法就是，可以應付過去就好，可以過關就好了，有時候說話快了一點，大家聽了不爽，這也只能跟大家講說抱歉、拍謝，但是世大運在我們手上，我們就要去辦，就要去應付，所以講起來有時候，只有當事人才知道期間的辛苦。至於床頭吵床尾和一說，則的確是不在稿子內的失言。

訪談一出，外界、各家媒體都認為是柯文哲在為兩岸論述致歉，但北市府卻頻致電發稿媒體，稱柯「沒有道歉」，最後還發出新聞稿說，柯不是在為兩岸一家親的說法道歉，而是為聽到這一詞感到不高興、不悅的民眾致歉。換言之，柯文哲仍抱持兩岸一家親論點？北市府發言人劉奕霆表示，「是。」

(中時 )