「中苗i慢遊」帶遊客到農村尋秘境

水保局台中分局長簡俊發（中）表示，，透過更輕鬆便利的智慧導覽工具，讓遊客認識農村、認識在地。（圖／曾麗芳）

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農村旅遊已成為國旅的新選擇，水土保持局台中分局為了鼓勵、同時讓遊客可以輕鬆規劃遊程，甚至進行深度旅遊，斥資建置「中苗i慢遊」網站及智慧導覽裝置，民眾花3分鐘即可完成專屬遊程，5分鐘得到中英文語音導覽服務，透過更輕鬆便利的智慧導覽工具，讓遊客認識農村、認識在地。

此外，水保局台中分局長簡俊發表示，配合台中世界花卉博覽會將於11月盛大登場，水保局台中分局也為遊客推薦許多花博展區周邊特色農村，提供遊客在賞花的同時，還能順遊農村秘境。

簡俊發表示，農村，不再是以往國人印象中落後、尚未開發的代名詞；農村，已然成為慢活、體驗、接近大自然的代表。不過，在農村中，一般人如果沒有預約或是跟旅遊團，以自由行方式到農村社區，也許只能看到美麗風景，卻無法體會到當地風情與歷史，更無法了解與體驗在地特色，因此，透過水保局的輔導資源進駐、設備導入，全面提升台中市、苗栗縣市農村社區旅遊及各方面能量。

深度旅遊在農村，而農村在哪裡？簡俊發表示，遊客在旅行前只要花3分鐘上「中苗i慢遊」網站、行動導覽語音服務站點等，即可根據需求，快速找出旅遊景點，並可產生專屬的遊旅書，提供地點、聯絡人、交通等資訊，並安排好旅遊路線。

不僅如此，民眾在農村旅遊前，只要花5分鐘使用「農村好讚APP」，即可隨時接收農村資訊，到農村社區的行動導覽語音服務站，還有中英文語音導覽，解決農村社區導覽人力不足的問題，也讓民眾更方便認識農村。

除了農村自由行，水土保持局台中分局也規劃10條精選遊程，均為一日遊行程，包括台中新社中和社區、東勢慶福社區、苗栗苑裡苑坑及山腳社區等，可以賞花、採果、吃割稻飯、演古裝劇等，還有各種DIY課程。

台中花博三大展區分別在后里、外埔及豐原，水保局台中分局也推薦展區周邊農村社區，例如后里泰安社區，外埔永豐社區、六分社區，豐原公老坪等，民眾參觀完花博，可再到農村體驗不同旅遊型態。

(工商 )

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