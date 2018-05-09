瘋搶499吃到飽！這方案再減200元...已有人申辦成功

2018年05月09日 23:01 中時電子報 林郁庭

電信業者「499吃到飽」方案開戰，自昨日中華電信也宣布祭出限時499吃到飽方案後，各大電信的客服都被打爆，官網從昨晚起數度當機，客服電話也打不進去，讓不少網友哀嚎。為了風搶便宜，許多網友分享成申辦成功的經驗，有人就表示，如果持有身心障礙證明，此方案還能再減200元。

中華電信閃電公布，即起推499上網吃到飽母親節專案，享合約期間(30個月)上網吃到飽、網內通話免費，及網外/市話通話共180分鐘免費，且不限資格，遠傳、台灣大哥大隨即跟進同步放寬方案，大打低價吃到飽戰。

其中，有人拿中華電信為例在批踢踢上討論，分享「如有有身心障礙證明，此方案可以再減免月租費200元」，並且附上一張照片證明已有人申辦成功，不要聽客服說無法申辦就放棄。

許多人看到之後，紛紛開玩笑留言「歡迎樓上直播打斷自己的手腳」、「要有手冊，演沒用」，不過也有人不開心身心障礙之特力點被開玩笑，怒回「家裡兩個人拿身障手冊 拿來開玩笑真的笑不出來」、「為了200去嘲弄身心障礙，大家到底多窮」。

另外，有不少網友困惑發問，「適用於這波風潮？」對此，很多網友回「299是4G 599型/499是4G799型。照規則4G 599型就可以減免200」、「原PO申請過關了才放上來啊!不能過可能是各門市人員差異。另外這個附掛減免是24個月，499上網吃到飽合約是30個月」。

(中時電子報)