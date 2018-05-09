準王妃梅根時尚神治裝 婚前就會未雨綢繆

2018年05月09日 23:00 中時 陳張眾

Barbour兼具防水機能及時尚外型的特性，頗受準王妃梅根的青睞。（東方IC提供）

Barbour Alto Cape Canary斗篷風衣，1萬100元。（Barbour提供）

Ilse Jacobsen RAIN87防水雨衣，6980元。（Weng Collection提供）

RAINS藍色長版防雨夾克，4900元。（RAINS提供）

即將於下周末嫁入英國皇室的準王妃梅根馬克爾（Meghan Markle），一舉一動都是眾人焦點，當大家都還在好奇她婚禮上會以什麼樣的婚紗亮相時，英國皇室也已為各種可能性做好萬全準備，還包含晴天、雨天不同天氣適用的兩款馬車。

不僅世紀大婚如此，梅根本人私下造型中，也發揮女星隨時準備好要上鏡的天性，熱愛瑜珈的她，多次於前往健身房的途中被拍到以運動裝著搭配源自英國的Barbour大衣，其兼具防水機能及時尚外型的特性，提早為移居霧都倫敦多變的陰雨天氣治裝，亦成為台灣梅雨季節時尚穿搭的最佳借鏡。

誕生於1894年的Barbour，以其防風防水的油布夾克聞名，並曾榮獲3張皇家認證。傳承百年工藝之餘，品牌更致力於外型上革新，於近期推出的Weather Comfort系列，即將雨天中彩虹的飽和色彩當作靈感，並採用輕盈透氣的尼龍材質製作，從適合音樂季的斗篷型剪裁到適合日常通勤的長短版風衣款式，讓任何人在雨季中均可穿出亮眼自信。

而由Weng Collection引進之丹麥時尚雨具品牌Ilse Jacobsen，亦為多變的天氣推出注重剪裁的時尚雨衣，引入自然柔和色調，滿足都市生活與戶外活動的雙重需求；同樣來自丹麥的RAINS，亦在傳統雨具中灌注時尚概念，2018春夏以「適應」為靈感來源，以全新磚紅、泥黃等色彩，開心迎接雨季的來臨。

(中時 )