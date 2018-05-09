瑞士研發被動式雷達 或許可察覺匿蹤飛機

2018年05月09日 23:22 中時電子報 江飛宇

瑞士國防官員表示，他們正在關注被動式雷達(passive radar)領域的進展，該技術有可能追踪匿蹤飛機，瑞士將為自己的防空系統進行數十億美元的升級。

防衛新聞(Defense News)報導，傳統的雷達會發射出雷達波，再接收反射回來的波形，以探知目標的位跟踪他們的路徑。但是被動雷達則並不發射雷達波，純粹透過靈敏的接收設備，分析民用通信訊號與空中物體反彈，來查知空中物體。所謂的民用通信訊號，包括無線電廣播、電視訊號以及手機基地台的發射電波。

如此設計有兩大好處，第一是相當安全，由於被動雷達中沒有訊號發射器，所以電磁干擾機對它無效，假如入侵者打算利用反輻射飛彈摧毀雷達站，也打不到被動雷達，因為它根本沒有訊號源。

第二個好處是，進入監控區域的飛機根本查覺不到他們動向被發現了。專家表示，即使像F-35這樣的隱身設計飛機，也可能在被動雷達的辨認中，透露自己的行蹤。

其實被動式雷達的設想已經存在了數十年，這很好理解，就如水下的聲納，被動聽音式的無源聲納也變成了重要的組件，因為它不會放出訊號，有效的隱藏自己。但是被動雷達情況比較複雜，空氣中的無線電訊號太多，以往的運算電腦無法處理過於大量，卻無用的訊號數據，所以畫面是白花花的一片。然而隨著最近電腦技術的進步，已經使被動式雷達變得可用。

瑞士國防部對這種技術相當感興趣，軍方發言人羅納度．卡伯曼登(Renato Kalbermatten)說，瑞士全境在阿爾卑斯山區，全國各地的無線訊號發射器密度相當高，這項技術相當適合瑞士應用。

去年瑞士軍事專家代表向政府提出被動式雷達是新戰略的一個可能重要元素，它不需要單打獨鬥，但很適合與其他類型的感應設備相結合。該篇報告稱：「傳統軍用雷達站常年暴露在外，位置早已暴露，也因此容易受到攻擊。而無發射源的被動雷達相比之下，就具有更高的生存能力。」

被動雷達的簡單工作原理，右方的FM無線電訊號打到天上的飛機，被右方的被動雷達截收，以此分析天上飛機的位置。(圖/網路)

卡伯曼登說，瑞士對該技術的實驗可追溯到2010年，到了2015年和2016年間，國防部官員已經看到一些成果，並且進行了實地測試。

許多歐洲的國防公司也在開發被動雷達，例如義大利李奧納多公司，推出名為「AULOS被動隱密雷達」(AULOS Passive Covert Radar)，他們還特別標榜這是「環保雷達」，因為「它不產生電磁污染」。

此外，在上個月的柏林航展上，德國的韓索特(Hensoldt)公司公佈了第一種機動型被動雷達系統，稱為TwInvis。它有四種型式，有固定陣地式，或者運輸卡車以及悍馬車的版本，該公司指出，該系統可以在監控250公里範圍內的不尋常可疑物體，該公司在航展上示範時，成功的探知附近飛過的1架歐洲戰機。該公司表示，不管歐洲戰機做什麼花式動作，TwInvis對它的動態補捉更新速度不到半秒，加上處理時間也低於1.5秒。

然而，當被問到「如果追蹤的目標是具隱身能力的F-35，顯示幕上會呈現什麼」官員只是聳聳肩，並表示他們不會武斷猜測。

(中時電子報)