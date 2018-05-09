搶搭台中花博商機 藍天飯店辦「女人花」藝術跨界聯展

藝術家東明相（右）贈與老娘系列畫作，由「1969藍天飯店」副董事長許蘭馨代表接受。（圖／曾麗芳）

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搶搭台中花博商機！位於中區的「1969藍天飯店」，自5月起至8月31日舉辦一場台中、台北雙城的「女人花」藝術跨界聯展。藍天飯店今日正式開展，包括山川未來、朱麗晴、蔡沛珊及東明相等4位當代藝術家，以「文學詩集、西方畫作」帶領民眾感受行旅新藝、心的體驗。

台中花博預計11月登場，藍天飯店以女性的美、花的美為主題，以4位當代藝術家的作品妝點，打造一間「芳華靜夢」主題套房，住進這間主題套房、尤如住進藝廊裏，用實際體驗打破藝術只能「純觀賞」的界線。

藍天飯店9日舉辦「女人花」跨界聯展開幕。策展人李碧提到聯展概念時表示，花具備想像的意境，富含世事無常、人生變幻、生命循環的意象，透過新穎的創作模式、思維，呈現女人的美、花的美，生命的美。

4位參展藝術家各有所長，例如山川未來，擅長以文字、詩詞表達，她也以文字呈現女人、花與夢的意象；而朱麗晴是香港新銳藝術家，她的畫作特別喜愛利用色彩與光之間反差表現出「黑暗中的曙光」，傳遞積極面對逆境的正面訊息。

此外，蔡沛珊創作的主題，大多圍繞在海洋與環境的主題，其風格多以海洋呈現對生命的詠歎；由演員跨界當藝術家的東明相，去年就曾在藍天飯店做過藝術展。他以「老娘」為筆名，以花的形式吟頌女性展現追求心靈的自由，那份企圖心如花朵一般，創作過程散發美麗而堅軔的光芒。

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