紅毯美妝好仙！盤點Met Gala女星妝品

2018年05月09日 23:38 中時 吳娮翎

凱特柏絲沃使用香緹 粉色婚禮眼頰彩盒，2600元。（香緹卡提供）

凱特柏絲沃出席Met Gala，使用香緹卡極緻純金賦活眼膜8副7800元。（香緹卡提供）

莉莉柯林斯以創意水鑽淚滴眼妝，搭配紫色金屬脣妝制霸Met Gala紅毯。（翻攝自莉莉柯林斯IG)

蘭蔻超進化肌因活性凝凍面膜7片，2900元。（蘭蔻提供）

蘭蔻絕對完美精粹蜜粉，3100元。（蘭蔻提供）

年度時尚盛宴MET Gala於紐約盛大舉行，2018年以「天體：時尚與天主教的意象」為主題，好萊塢巨星、歐美時尚明星紛紛以仙氣妝容出席，女星Blake Lively使用LOréal妝品，社群寵兒Bella Hadid則畫上迪奧美妝，Gigi Hadid使用Maybelline美妝，話題女星都以盛妝出席Met Gala時尚盛會。

好萊塢女星凱特柏絲沃以一席裸透飄逸的Oscar de la Renta優雅高貴禮服出席，型男彩妝師Beau Nelson以細緻的化妝手法見長，他以香緹卡美妝為凱特柏絲沃量身打造充滿仙氣爆棚妝容，同樣展現仙氣的還有女星Rooney Mara使用香奈兒彩妝展現魅力妝感。

「IG潮流女王」賽琳娜戈梅茲在IG上擁有上億追蹤者，她以一襲夢幻白紗搭配金屬光澤妝容，「超模傳奇」吉賽兒邦臣則身著金色緞面晚禮服展現女王氣勢，這兩位話題人物皆以紐約保養潮牌Kiehl’s作為妝前保養品牌。

(中時 )