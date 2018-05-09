水晶男孩殷志源首次台灣見面會 7／21 登場

2018年05月09日 23:38 時報周刊 溫博鈞

（希林國際提供）

（希林國際提供）

水晶男孩的隊長兼Rapper殷志源，將於7月21日星期六在台北國際會議中心舉辦首次海外個人見面會《EUN JI WON 2018 Private Stage “1 The Land”in Taipei》。

Private Stage是以藝人和粉絲間的溝通交流為重、舉辦高品質活動為宗旨的YG Entertainment的全新見面會品牌。本次《EUN JI WON 2018 Private Stage “1 The Land”in Taipei》是超越水晶男孩隊長殷志源，專屬SOLO殷志源其他魅力的舞台，備受期待。

水晶男孩從1997年出道後，馬上在韓國歌壇享有極高的人氣，之後殷志源以SOLO歌手身份持續發行專輯，同時活躍於綜藝、戲劇等多方面領域，廣受粉絲愛戴。特別是在《兩天一夜》、《新西遊記》、《姜食堂》等流行的綜藝節目中演出，以及最近確認接續《無限挑戰》的下一檔節目《意外的Q》中展現出獨特的綜藝感。

2016年水晶男孩重聚後，同時進行著團體活動的殷志源在今年三月在韓國舉辦了第一個SOLO Private Stage，門票在3分鐘內完售，見證了殷志源元祖偶像的魅力。今年七月，殷志源將在台灣與粉絲們一起製造美好回憶。

殷志源這次的台灣Private Stage門票將於5月27日在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台準時開賣，相關活動訊息請密切注意希林國際活動專頁。

(時報周刊)