禮讓柯文哲 黃暐瀚點出她才是整個事情的關鍵

台北市長柯文哲（左）接受綠色和平電台節目專訪，為「兩岸一家親」言論讓大家聽了不悅，表示道歉。（圖／台北市政府提供）

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中時電子報
/綜合報導

台北市長選舉，民進黨是否禮讓柯文哲，在柯文哲表示為兩岸論述道歉、重新回答台灣價值後再掀討論熱潮。資深媒體人黃暐瀚認為，「蔡主席」想要禮讓柯文哲，這才是整個事情的關鍵。

柯文哲昨(9)日在電台專訪表示，在雙城論壇所說的「兩岸一家親、床頭吵床尾和」言論是講太快，當時是希望「可以過關」就好，讓大家聽了不悅，對此道歉；柯文哲並表示，在2020年總統大選絕對會力挺總統蔡英文，不會出來選；更在被主持人問到與民進黨合作的意願時，柯文哲進一步表示，自己是比較不懂人情世故的人，但大家都是希望台灣好，能合作最好、能合作還是合作啊！

但民進黨選舉對策委員會共同召集人陳明文表示：「柯文哲的說法不是重點，社會氛圍比較重要。」尤其積極爭取民進黨台北市長提名的民進黨立委姚文智更指出，柯文哲早就以這論調向多位大老遊說，結果事後反被擺道，姚文智強調「大家被騙那麽多次，應該不會再上當了吧！」

但今年1月初，傳出總統蔡英文與台北市長柯文哲曾私下會面，談及敏感的選舉議題，還有兩岸政策及雙方未來是否合作；隨後，蔡英文更在接受媒體專訪時，向柯文哲喊話，盼柯對「台灣價值」做再次確認，讓民進黨的支持者感覺柯是能一起作戰的人。

如今，柯文哲公開談論「台灣價值」，回應蔡英文的喊話，黃暐瀚點出箇中暗喻：「蔡主席想要禮讓柯文哲，這才是整個事情的關鍵。」而民進黨選將們能否了解、接納小英主席的苦心與謀略，則待觀察。

(中時電子報)

文章來源：黃暐瀚臉書

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