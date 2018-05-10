律師說法》人妻心情差 軍官陪上摩鐵「散心」

人妻心情差，軍官陪上摩鐵「散心」。（示意圖/達志影像）

友善列印
中時電子報
文／天秤座法律網、編輯／

一名現役少校男軍官小學同學會過後，與自稱離婚心情不佳的已婚林姓女同學，一起到摩鐵「續攤」，發生性關係後，被女方丈夫控告妨害家庭，但台南高分院法官認為，在當時認知下，軍官以為人妻已離婚才與她上床，依無罪推定，判其無罪。

●法律評析

在通姦罪尚未除罪化前，有配偶之人與第三人為性行為，他方配偶可以依刑法通姦罪、相姦罪向二人提告。刑法上有將通姦行為納入處罰規定，立法目的在於期待以刑罰效果嚇阻有配偶之人與在外之第三人為性行為，進而維護婚姻家庭的圓融和諧、以及夫妻間忠貞義務。然而需思考的是，一個會在外通姦之人，可見其原本的婚姻關係已生裂痕，不能期待其會顧慮受刑法處罰而轉而回歸婚姻家庭，使得婚姻關係回復圓滿狀態。所以通姦罪之立法目的是否得以刑法介入獲得保障存有疑問，且在現行實務上，法院對於法定刑一年以下有期徒刑之通姦罪，多處以可易科罰金之刑期，不會進入牢房。而通姦之人其配偶亦得向其請求民事侵害配偶權之損害賠償責任，故通姦行為是否皆回歸民事規定亦有討論。

本件林姓女子與丈夫婚後感情不睦，已分居、僅未辦理離婚手續。此次因先生透過友人贈送林女住宿券設局，林女才進而與陸男外出過夜出軌，林女跟丈夫的婚姻關係早已破鏡難圓，法院認為，不宜對林女判處過重刑罰，因此以通姦罪判刑2個月，如易科罰金，依新台幣一千元折算一日。另外陸男供稱因為林女告知其已離婚，而相信林女非有配偶之人，且法院查閱林女的臉書、LINE訊息，皆未發現林女的感情狀態有所記載，故認定陸之供詞可信，其因不知林女已婚而與之發生性行為不構成相姦罪，判決陸男無罪。

(中時電子報)

本文轉載自天秤座法律網
曾祖母1人照顧2孫 釀2歲童浴室溺… 離婚、家暴、未婚懷孕、墮胎 娛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。