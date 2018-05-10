離婚、家暴、未婚懷孕、墮胎 娛樂圈4大醜事女主播遭爆全包

2018年05月10日 00:01 中時電子報 張達智

軒子巨2兔遭前助理爆料黑歷史。（截自微博）

大陸一名知名ASMR（自發性知覺高潮反應）女主播軒子巨2兔，遭前助理陳賢爆料黑歷史，包括離婚、家暴、未婚懷孕、墮胎等娛樂圈4大醜事，女主播全都發生過。

軒子巨2兔，本名樓寓，是大陸相當知名的ASMR主播，《微博》擁有超過150萬名粉絲。但近日她的前助理陳賢「全方位」爆料，稱軒子「娛樂圈的4大渣，離婚、家暴、未婚先孕、打胎，妳一個主播全齊了」。

陳賢在《微博》發文表示，自己當初協助軒子巨2兔時，她總是義正嚴辭地批評賣片的女主播，還收集影片進行舉報，結果原來她私下根本也是如此，「音頻在那嬌喘，視頻那麼露骨，我直接心都涼了！」、「還賣過穿的絲襪給粉絲，還說至少要300，原來妳本身就是個色情主播！」。

軒子巨2兔8日一度在《微博》po出律師函反擊，指陳賢已經觸法，要求陳賢立刻刪除並道歉。不過陳賢沒在怕，繼續抖出更多軒子的「情色」音頻或視頻內幕，反倒是軒子巨2兔刪除了律師函的發文。

小辭典：

ASMR，自發性知覺高潮反應（英語：Autonomous sensory meridian response，縮寫ASMR），也稱自發性知覺經絡反應。是一種對於視覺、聽覺、觸覺、嗅覺等其他知覺，顱內、頭皮、後背以及四肢等周邊部位受到刺激而產生愉悅反應的感知現象。該現象的本質和分類尚存在很大爭議，相關證據眾說紛紜，目前仍然缺少科學解釋或研究數據來支撐相關的說法。（資訊來源/維基百科）

(中時電子報)