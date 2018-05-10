千萬不要相信美國人！馬英九憶哈佛越南同學贈言

馬英九在東吳大學演講。（圖/中評社）

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中時電子報
/綜合報導

馬英九昨(9)日上午在東吳大學城區部以「從兩韓到兩岸：東亞分裂國家統合的新模式？」為題發表演講，他提及在哈佛大學留學畢業準備和同學道別時，一位越南同學竟告訴他「記得千萬不要相信美國人」。

馬英九提到第二次世界大戰後，世界上有4個分裂的地區，一是東德與西德，二是北越與南越，三是韓國與朝鮮，四是大陸與台灣。他回憶1975年10月30日北越戰車撞開西貢獨立宮的大門時，他正在紐約大學唸書，晚上吃完飯看電視報導感到相當難過；南北越曾在巴黎簽和平協約，雙方簽約代表的美國季辛吉與越南代表黎德壽還得到諾貝爾和平獎，但轉眼間，北越撕毀和平協約再啟戰火，吞併南越。

馬英九指出，他在哈佛唸書時，有位越南籍同學但平常很少有機會講話；1981年3月他拿到博士學位，要搬到紐約去做事，當時他到研究生聯誼室和大家說再見，這位越南同學剛好在那，雖然過去幾乎沒講過話，但他還是和越南人握手道別，這位越南人竟臨別贈言說「馬先生，我知道你要回台灣去了，你們台灣做得不錯，不過我要告訴你們一點，記得千萬不要相信美國人」。

1960年起，南北越之間的越戰爆發，北越由蘇聯及中國支援，而南越則主要由美國支援。這場戰爭不僅導致幾百萬名越南人死亡，駐越美軍也傷亡慘重。1973年美國為從越戰抽身，主導簽署了巴黎和平協定。本以為就此兩相和平，但在美軍撤出後、北越立刻重燃戰火，美國不願再參戰，形同放棄南越。1975年4月，北越軍隊佔領南越首都西貢，長達二十年的越南戰爭結束。但之後有100－250萬南越公民被送進勞改營，估計有10萬到20萬南越公民被處決。有20萬到40萬越南船民死於逃亡的海上。

(中時電子報)

文章來源：馬英九：哈佛越南同學告訴我千萬別信美國人

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