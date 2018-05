CP查理想再來台灣 李佳薇送「爆米香」解饞

2018年05月10日 00:07 中時 潘鈺楨

睽違兩年,CP查理(Charlie Puth),將於5月11日推出全新專輯《聲情記事Voicenotes》,此次作品整整籌備了一年多,他自己也曾因想要將專輯做得更好而推遲發行時間,並親自於推特向歌迷道歉。CP查理日前於美國洛杉磯進行全球媒體宣傳行程,除了舉行新歌發表會,也接受了「風暴歌后」李佳薇的專訪,暢談對於新作品及未來的規劃。

CP查理每每推出新單曲,都會引起廣大迴響,他的「Attention」和「How Long」分別在台灣拿到了白金和金唱片肯定,當他收到來自台灣華納特別裱框的紀念禮時,也開心直呼:「這真是太棒了!」談及新專輯的製作過程,CP查理坦言「真的是從零開始製作」,「就在我家裡製作,其實是非常私密的,我把自己的許多性格都添加在裡面,所以我真的非常興奮,大家終於有機會可以看到我一直想展現的那一面。」

此外,CP查理在這次的專輯當中,邀來Boyz II Men和詹姆斯泰勒(James Taylor)兩組大咖跨刀,他透露合作的契機來自於歌唱指導老師將「If You Leave Me Now」送給Boyz II Men聽,「因為我一開始創作那首歌的時候,就非常有Boyz II Men的風格,而且我一直很喜歡他們編排歌曲演唱的方式,後來我就表演給我這位朋友來聽,沒想到他就直接寄給他們,Boyz II Men就直接在上面添加合音,結果讓整首歌變得更好聽,這也是第一次我不用再事後添加和聲,完全不需要再調整,當他們回傳給我之後,整首歌就已經完成了。」

距離CP查理上次訪台已有兩年,他興奮表示還記得是跟父親同行的,當時製造了很有趣的回憶,「如果在未來有一天,我能再次回到台灣來,想表演這張新專輯的曲目,因為這次的歌曲真的讓我非常、非常自豪,而且我真的很開心,自己竟然有辦法把爵士和流行融合在一起。」CP查理也收到李佳薇帶來的台灣伴手禮「爆米香」,並用超標準台語跟著唸「爆米香」,當作提前為下次的台灣行暖身。

CP查理《聲情記事Voicenotes》依舊秉持多元化的音樂理念,串連流行、節奏藍調、放克、搖滾、靈魂等元素,專輯收錄已在法國成為鑽石唱片、在美國和台灣也分別突破雙白金及白金銷售的第一主打「Attention」,還有在台已破金唱片銷售攻榜之作「How Long」、刺激全身舞動細胞的「Done For Me」,以及分別與全球極富盛名、曾獲葛萊美獎殊榮的美聲團體大人小孩雙拍檔、民謠詩人詹姆斯泰勒合作的「If You Leave Me Now」及「Change」等曲。專輯將於5月11日與全球同步發行,凡購買台壓版CD即可獲得CP查理限量最新海報一張。

(中時 )