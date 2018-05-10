CP查理想再來台灣 李佳薇送「爆米香」解饞

CP查理推出新專輯，邀來Boyz II Men和詹姆斯泰勒合作。（華納音樂提供）

友善列印
中時

睽違兩年，CP查理（Charlie Puth），將於5月11日推出全新專輯《聲情記事Voicenotes》，此次作品整整籌備了一年多，他自己也曾因想要將專輯做得更好而推遲發行時間，並親自於推特向歌迷道歉。CP查理日前於美國洛杉磯進行全球媒體宣傳行程，除了舉行新歌發表會，也接受了「風暴歌后」李佳薇的專訪，暢談對於新作品及未來的規劃。

CP查理每每推出新單曲，都會引起廣大迴響，他的「Attention」和「How Long」分別在台灣拿到了白金和金唱片肯定，當他收到來自台灣華納特別裱框的紀念禮時，也開心直呼：「這真是太棒了！」談及新專輯的製作過程，CP查理坦言「真的是從零開始製作」，「就在我家裡製作，其實是非常私密的，我把自己的許多性格都添加在裡面，所以我真的非常興奮，大家終於有機會可以看到我一直想展現的那一面。」

此外，CP查理在這次的專輯當中，邀來Boyz II Men和詹姆斯泰勒（James Taylor）兩組大咖跨刀，他透露合作的契機來自於歌唱指導老師將「If You Leave Me Now」送給Boyz II Men聽，「因為我一開始創作那首歌的時候，就非常有Boyz II Men的風格，而且我一直很喜歡他們編排歌曲演唱的方式，後來我就表演給我這位朋友來聽，沒想到他就直接寄給他們，Boyz II Men就直接在上面添加合音，結果讓整首歌變得更好聽，這也是第一次我不用再事後添加和聲，完全不需要再調整，當他們回傳給我之後，整首歌就已經完成了。」

距離CP查理上次訪台已有兩年，他興奮表示還記得是跟父親同行的，當時製造了很有趣的回憶，「如果在未來有一天，我能再次回到台灣來，想表演這張新專輯的曲目，因為這次的歌曲真的讓我非常、非常自豪，而且我真的很開心，自己竟然有辦法把爵士和流行融合在一起。」CP查理也收到李佳薇帶來的台灣伴手禮「爆米香」，並用超標準台語跟著唸「爆米香」，當作提前為下次的台灣行暖身。

CP查理《聲情記事Voicenotes》依舊秉持多元化的音樂理念，串連流行、節奏藍調、放克、搖滾、靈魂等元素，專輯收錄已在法國成為鑽石唱片、在美國和台灣也分別突破雙白金及白金銷售的第一主打「Attention」，還有在台已破金唱片銷售攻榜之作「How Long」、刺激全身舞動細胞的「Done For Me」，以及分別與全球極富盛名、曾獲葛萊美獎殊榮的美聲團體大人小孩雙拍檔、民謠詩人詹姆斯泰勒合作的「If You Leave Me Now」及「Change」等曲。專輯將於5月11日與全球同步發行，凡購買台壓版CD即可獲得CP查理限量最新海報一張。

(中時 )

比例怪怪的？唐嫣鳥仔腳細到不科… 商界女強人簡沛恩重回電視圈

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。