商界女強人簡沛恩重回電視圈

2018年05月10日 00:08 中時 洪秀瑛

孫國豪。（蘇蔓攝）

演員群。（蘇蔓攝）

演員群。（蘇蔓攝）

簡沛恩。（蘇蔓攝）

席惟倫。（蘇蔓攝）

孫國豪。（蘇蔓攝）

俞惟中。（蘇蔓攝）

簡沛恩轉戰商界後近5年沒拍戲，首次擔任網劇《翻轉世界守護你》製作人， 9日開鏡會上，她說因為想嘗試沒做過的事才轉換身分。求好心切的她，凡事親力親為，壓力破表，苦笑：「這是我第一次當製作人，可能也是最後一次。」被問感情狀況，她說老早打定「不婚不生」，很享受工作忙碌感覺，「我事業心比較重」。

簡沛恩找了大陸小鮮肉金澔辰搭台灣新人吳子霏當男女主角，她的閨蜜林韋君也演出，半夜會要林韋君陪她吃飯兼吐苦水；好友納豆、王凱、孫國豪都友情力挺，動作戲和音樂則找了洪天祥和林隆璇跨刀。納豆趁錄影結束後趕拍戲，時間最難喬，林韋君跳出來替簡沛恩放話說：「只要有納豆的戲，就算下大便、下刀子都要拍。」

孫國豪今年2月和27歲辣模女友楊泊霓未婚生女，今分享新手奶爸心情，女兒Serena剛滿3個月，他幫女兒洗澡、換尿布、泡奶全都來，做得十分順手，他老爸秦漢對自己當爺爺，開心得不得了，「我爸會跟她說外星話和四川話，還會伸手指讓她抓著帶她健身。」

孫國豪表示，女兒戶口已報好，至於婚禮會再跟孩子的媽討論，因他美式作風，也不信任婚姻，覺得很多事都會變，目前和女友沒登記，盡好當爸爸的責任較重要，接下來將到橫店拍戲賺奶粉錢。

新人演員中，外型亮麗的席惟倫今年1月被拍到跟大她11 歲的張立昂看電影約會。席惟倫今被問張立昂，撇清說：「只是一群好朋友出去而已，他（張立昂）是朋友的朋友。」並說已和張立昂「沒聯絡了」，看來已見光死。

昇華娛樂董事長俞惟中今年4月被爆以假交易等方式掏空公司逾7000萬，遭調查局約談，他今否認：「我若真有掏空能無保釋回嗎？」表示自己到北檢是以證人身分出庭，媒體未審先判，根本是判他無期徒刑，還直呼：「我現在是什麼身價，掏空也掏空個7億好不好，寫掏空7000萬我都丟臉了。」

黃少祺過去曾是「昇華一哥」，與俞惟中交情匪淺，事件爆發時傳出他是股東之一，黃少祺第一時間澄清不是昇華股東，俞惟中今也說黃少祺不是，但語氣中對他頗有微詞：「我聽說他第一個落井下石我，當年我對他多好。」

(中時 )