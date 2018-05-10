《尖叫旅社3》突擊坎城！ 德古拉、梅菲絲組隊遊行

2018年05月10日 00:08 中時 潘鈺楨

《尖叫旅社3》飛到坎城影展。（索尼提供）

《尖叫旅社3》為電影宣傳卯足全力。（索尼提供）

全球熱賣300億台幣的動畫電影《尖叫旅社》回來了！《尖叫旅社3：怪獸假期》由原系列導演格恩迪塔塔科夫斯基執導，而大家最熟悉的「亞當山德勒」與「席琳娜戈梅茲」亦再次回歸為英文版配音。不僅如此，曝光的電影片段更可見這次加入許多魅力十足的全新角色，勢必將帶來最搞怪又爆笑的精彩故事。

搶在暑假電影上映前，《尖叫旅社3：怪獸假期》的所有怪獸家族也全員到齊，特別飛到正在法國舉行的第71屆坎城影展，並組成了最吸睛的「怪獸隊伍遊行」到場助陣，除有經典角色吸血鬼德古拉、梅菲絲、科學怪人與木乃伊等外，最神秘的郵輪船長艾莉卡與其他新角色也都加入隊伍，帶來衝浪特技等不同的精彩表演，為電影宣傳卯足全力打響頭陣！

在釋出的《尖叫旅社3：怪獸假期》電影片段中可見到怪獸家族難得離開旅社全家出遊，且大夥對行程都保密到家，只為能給德古拉來場最驚喜的郵輪之旅。怪獸成員們必須先搭上神秘的「精靈航空」才能抵達郵輪登船處，而在全新角色精靈飛行組員的帶領下，機上更提供各式最「怪獸」化的搞怪服務，以確保所有成員從踏上旅程就開始享受假期。不僅如此，從未露面過、擔任旅社最討人喜愛的看門犬「小叮叮」這次也偷偷跟上航班加入旅程，一行人將展開一場最精彩的冒險之旅！

《尖叫旅社3：怪獸假期》敘述，最受歡迎的怪獸家族為了感謝德古拉每天認真工作的辛勞，決定計畫一趟最豪華的瘋狂郵輪驚喜假期，讓德古拉好好「鬆」一下充電！然而當所有人都陶醉在郵輪上的奢華體驗如怪獸排球、「夜」光浴和各式特色設施時，梅菲絲卻發現德古拉竟已掉入船長艾麗卡的神秘陷阱裡，且背後暗藏的危險秘密更可能會危害整個怪獸家族，讓原本快樂的出帆竟變成一場最可怕的噩夢。電影將於7月19日在台上映。

(中時 )