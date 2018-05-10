莉莉詹姆斯拋棄多金男 收到這個跨海尋愛

2018年05月10日 00:13 中時 潘鈺楨

莉莉詹姆斯（左）與麥可俞斯曼共譜情緣。（CatchPlay提供）

莉莉詹姆斯（Lily James）在新片《真愛收信中》（The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society），化身倫敦女作家茱麗葉，與擁有TC Candler評選「全球最帥臉蛋」的《時空永恆的愛戀》（The Age of Adaline）荷蘭男星麥可俞斯曼（Michiel Huisman），共譜跨海書信情緣。氣質清新古典的莉莉詹姆斯個性也相當浪漫懷舊，她說：「我喜歡寫信時把感情託付在紙筆上，透過文字表達自己。男女主角從寫信相識，第一次見面就有心靈相通的感覺，愛情也就此萌芽，不過筆友有麥可俞斯曼的長相實在太加分了。」

《真愛收信中》改編自暢銷同名小說，由經典浪漫喜劇《你是我今生的新娘》（Four Weddings and a Funeral）導演邁克紐威爾 （Mike Newell）執導，講述英國女作家茱麗葉意外收到根西島讀書會成員道西的來信，因對島上的生活深感好奇，決定暫時放下出版工作和多金男友，親自前往根西島一探究竟。而銀幕上開朗大方的莉莉詹姆斯私底下卻十分搞笑無厘頭，日前在IG放上她與飾演多金男的美國男星格蘭鮑威爾（ Glen Powell）趁著拍戲空檔自製的搞笑影片，不僅配上席琳狄翁（Celine Dion）的名曲「My Heart Will Go On」，還模仿各種《鐵達尼號》的招牌動作，網友紛紛表示被逗樂了。

《真愛收信中》描述英國文壇新星茱麗葉艾許登（莉莉詹姆斯 飾）偶然與根西島的道西亞當斯（麥可俞斯曼飾）成為筆友，道西信中真摯溫暖的文字及島上祕密社團「根西馬鈴薯皮派文學讀書會」讓她深感好奇，因而決定親自前往島上一探究竟，但茱麗葉沒想到這趟「筆友見面會」，竟意外地成為她最浪漫的真愛之旅。電影6月1日在台上映。

(中時 )