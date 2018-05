莉莉詹姆斯拋棄多金男 收到這個跨海尋愛

2018年05月10日 00:13 中時 潘鈺楨

莉莉詹姆斯(左)與麥可俞斯曼共譜情緣。(CatchPlay提供)

莉莉詹姆斯(Lily James)在新片《真愛收信中》(The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society),化身倫敦女作家茱麗葉,與擁有TC Candler評選「全球最帥臉蛋」的《時空永恆的愛戀》(The Age of Adaline)荷蘭男星麥可俞斯曼(Michiel Huisman),共譜跨海書信情緣。氣質清新古典的莉莉詹姆斯個性也相當浪漫懷舊,她說:「我喜歡寫信時把感情託付在紙筆上,透過文字表達自己。男女主角從寫信相識,第一次見面就有心靈相通的感覺,愛情也就此萌芽,不過筆友有麥可俞斯曼的長相實在太加分了。」

《真愛收信中》改編自暢銷同名小說,由經典浪漫喜劇《你是我今生的新娘》(Four Weddings and a Funeral)導演邁克紐威爾 (Mike Newell)執導,講述英國女作家茱麗葉意外收到根西島讀書會成員道西的來信,因對島上的生活深感好奇,決定暫時放下出版工作和多金男友,親自前往根西島一探究竟。而銀幕上開朗大方的莉莉詹姆斯私底下卻十分搞笑無厘頭,日前在IG放上她與飾演多金男的美國男星格蘭鮑威爾( Glen Powell)趁著拍戲空檔自製的搞笑影片,不僅配上席琳狄翁(Celine Dion)的名曲「My Heart Will Go On」,還模仿各種《鐵達尼號》的招牌動作,網友紛紛表示被逗樂了。

《真愛收信中》描述英國文壇新星茱麗葉艾許登(莉莉詹姆斯 飾)偶然與根西島的道西亞當斯(麥可俞斯曼飾)成為筆友,道西信中真摯溫暖的文字及島上祕密社團「根西馬鈴薯皮派文學讀書會」讓她深感好奇,因而決定親自前往島上一探究竟,但茱麗葉沒想到這趟「筆友見面會」,竟意外地成為她最浪漫的真愛之旅。電影6月1日在台上映。

