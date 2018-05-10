袁詠琳《愛情》曾軟弱 變哭包喊累

2018年05月10日 01:34 中時 洪秀瑛

袁詠琳。（CHOCO TV 提供）

袁詠琳。（CHOCO TV 提供）

祖雄、袁詠琳合作有默契。（CHOCO TV 提供）

CHOCO TV全新系列自製劇－《愛情教會我的事》系列第一部《秘密情人》熱播中。該劇由導演張翰，演員群祖雄、袁詠琳、宗念美、康茵茵、隋玲等演出。袁詠琳劇中十分愛哭，她坦言一開始看到劇本也覺得女主角是個愛哭鬼。

袁詠琳獻出許多第一次，包含首當女一，也首次挑戰床戲，更是第一次演「哭戲」哭到這麼慘，「我每次都覺得我下一次一定哭不出來，但我竟然還是可以哭出來」。為了培養情緒，她每天和男主角祖雄聊天、談心，把自己生活中曾遭遇過的不如意和彼此分享，藉此刺激出悲痛情緒。

她自己跟女主角個性不同，劇中她個性害羞，像小女生，但戲外堅強又活潑，她自己在感情上也曾軟弱、沒自信，這點和顏永曦倒是滿像的。「剛開始看到劇本，真的很想打醒女主角，覺得她對愛情太傻又太笨，後來才發現，她並非一直都是傻大姐，直到遇到男主角，面對愛情有了轉變，也成長很多。」

在《秘密情人》中，祖雄飾演的俊申與袁詠琳飾演的永曦有著未公開的秘密關係，戲外是否也可以接受另一半有秘密？袁詠琳表示：「我是個比較傳統個性的女生，希望有百分之百的信任感，不希望有秘密。」因為一旦發現對方有秘密，而且是具有殺傷力，當事人會自責，也會有罪惡感，在感情中就形成一道牆，反而毀掉信任感，這關係很可能因此結束。

(中時 )