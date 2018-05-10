中台灣影視基地帶動榮景，惠盈「朝陽馥墅」熱銷

2018年05月10日 03:08 中時 盧金足

建材配備大手筆嚴選多項國際級品牌，媲美7期豪宅。（盧金足攝）

大里軟體園區就業人口移居紅利可期，帶動霧峰房市鍍金，行情看漲。（盧金足攝）

每戶增設國外大廠的淨水設備，打造一座用水安全，環境會呼吸的健康宅。（盧金足攝）

打造健康宅！惠盈「朝陽馥墅」配備智慧化服務。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

台中市府近年在原縣區挹注重大建設經費，霧峰區備受矚目的的中台灣影視基地即將完工啟用，未來成為台灣最大拍片之處，鄰近的大里軟體園區業人口移居紅利可期，為周遭房市鍍金！惠國建設機構、惠盈建設在霧峰區推出「朝陽馥墅

」，力邀7期豪宅團隊操刀設計，推出雙車位電梯別墅，創下熱銷破6成佳績。

台中市已躍升全台第2大城，霧峰地區近1年多來人口移入即達1萬多人，受惠74號快速道路及台中軟體園區帶來的流動、就業人口商機，市府積極推動影視產業發展，在霧峰區建置3.12公頃「中台灣影視基地」，還有文創基地光復新村，大里、霧峰等以往被視為蛋白區的房地產市場，隨著蛋黃區外溢效應，交通到那裡，建設就到那裡的利多，霧峰房地產推案吸引很多自住客搶進。

惠國建設機構總經理陳盈吉表示，繼在台中南區推出大樓案「鳳止高梧」熱烈完銷，北屯10期豪墅案「藏璞」落成，再插旗霧峰推案，選定霧峰朝陽科技大學生活圈，推出全新作品「朝陽馥墅」，打造大器5樓、雙車位電梯別墅，以當地少見的高規格規畫，正式公開即創下破6成佳績，持續熱銷。

霧峰區再度發揮「影」響力！全台灣拍電影及電視劇的發源地即在霧峰的「台影文化城」，未來中台灣影視基地開發啟用後，擁有造浪池、深水池與2大1中共3座專業攝影棚拍，勢必再度帶動霧峰影視風潮，成為吸睛又吸金的最夯地段。

「建築不僅要充份發揮居住功能，兼顧施工品質，也要在外觀設計上帶來視覺美感！」陳盈吉強調，惠盈「朝陽馥墅」便是以此為理念，更與累積超過20年業界實力的天翔結構共同擘畫，採用筏式基礎建造，讓別墅裡外兼備。

陳盈吉說，建材投入用心，不惜成本，客戶看得見，營建過程的細節，是建商的良心事業，自己到工地時嚴格監工，要求施工人員要有同理心，「把蓋房子當成是自己要住的房子

」，自住能心安，每個環節全部上緊發條，呈現的作品才能達到最優質。

蓋房子的專業，也和買地哲學一樣，各種條件全都要仔細研究思考，陳盈吉表示，不是有地就買，買地之前就要想到未來要創造什麼作品，營建與時俱進，從購地到規畫興建過程

，要走自己的路，跳脫市場派，目的就是讓住戶住在有優質品牌和好品質的居住環境。

元盈廣告總經理楊正國說，自己是霧峰人，這幾年看著霧峰的人文和經濟繁榮，遊子也要返鄉，惠盈「朝陽馥墅」基地座落民生路繁華靜巷，回家鄰近優質的大學城，環境單純質樸，不遠又有中正路、樹仁路等熱鬧商圈環繞，更毗鄰中台灣影視基地，未來不只吸引國際劇組到霧峰，更會帶動當地工藝、五金、木工、餐飲等發展。

有土斯有財，有天有地的透天別墅，市場買氣受青睞，惠盈「朝陽馥墅」戶戶配有6人座電梯，加上獨立整層大主臥、多套房設計規畫，建材配備大手筆嚴選多項國際級品牌，每戶增設國外大廠的淨水設備，打造一座用水安全，環境會呼吸的健康宅。

「現在除了沙鹿別墅案，還有西區美術館特區大樓案，與大雅大樓案都進入籌備階段！」陳盈吉從基層做起，在建築業一步一腳印，對未來推案期程採穩扎穩打策略，強調公司永遠從客戶的角度著想，營造居家舒適性，構築安全禁起考驗的建築，霧峰區地利之便，近年來磁吸大里及南投草屯等中彰投人潮湧進，拉抬自住吸引力，惠盈「朝陽馥墅」備受市場高度期待。

(中時 )