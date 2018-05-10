櫻花妹來囉！　日本櫻花國際高等學校第15次造訪南榮國中

日本櫻花國際高等學校造訪姊妹校南榮國中，雙方學生進行交流互動。（謝佳潾攝）

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日本櫻花國際高等學校造訪姊妹校南榮國中，雙方學生進行交流互動。（謝佳潾攝）

日本櫻花國際高等學校8日到南榮國中進行第15次校際交流訪問，荒井裕司理事長帶領教師、應屆高中畢業生共128人，不遠千里來訪，2校締結為姊妹校，讓雙方學生實際體驗世界多元文化並存的重要性與相容性，而當天一早雖大雨不停，但澆不熄雙方的熱情。

南榮國中為此安排口琴、國樂、管樂、直笛、舞蹈、水火箭、合唱等迎賓表演，日方師生也帶來「小乖舞」的表演，而一如往年日方來訪學生都會準備小禮物和南榮國中的學生們交換，學生們顯得害羞但是內心相當雀躍，有些比較大方的學生們還會互相擁抱表達謝意。

除了學校交流活動，南榮國中還邀約學生家長提供日本師生寄宿一晚，讓日本來賓能夠親身體驗臺灣本土文化。而因往年參與寄宿的日本學生都留下美好回憶，所以今年報名寄宿的日本學生高達54人，人數創新高。

擔任接待家庭的楊允呈家長說，日本孩子們的生活習慣真的太好了，洗過澡的浴室居然沒有水，使用過的房間也像沒用過一樣的整齊，禮貌更是從一開始到結束都一直點頭致謝，這些動作都讓我家兒子做了一次震撼教育。

南榮國中也將招募遊學團，預計23日前往日本與櫻花高校交流，學生們也將進入日本的家庭接受寄宿招待，體驗日本的在地生活文化，彼此交流建立深厚情誼。

(中時 )

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