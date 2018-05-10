青農返鄉很孤單？　3青農分會長互相扶持度難關

返鄉青農鄭欽文、楊鈞賀、余金福（左至右），務農時間不過1、2年，已分別當上屏東縣青農聯誼會佳冬、枋寮、新園等分會的分會長。（謝佳潾攝）

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返鄉青農鄭欽文、楊鈞賀、余金福（左至右），務農時間不過1、2年，已分別當上屏東縣青農聯誼會佳冬、枋寮、新園等分會的分會長。（謝佳潾攝）
返鄉青農鄭欽文（左一）、楊鈞賀（右一）、余金福（右二），看好未來市場，有信心帶動更多青農返鄉。（謝佳潾攝）

「青農很孤單，但好險有你們在！」返鄉青農楊鈞賀、余金福、鄭欽文，務農時間不過1、2年，已分別當上屏東縣青農聯誼會佳冬、枋寮、新園等分會的分會長，表面風光但背後卻有不少失敗與遺憾的故事，當中孤獨、不被信任令他們最無助，幸因相互扶持而雲開見日。

楊鈞賀是3人中唯一的「一代農夫」，畢業昆蟲系的他，因曾從事有機蔬菜管理而對農業產生興趣，之後還到大陸種有機水稻，4年後返台當農業師傅，而去年加入青農聯誼會時，大家見他對農業的熱愛，推他當佳冬分會長，他也因而正式投入農作種蓮霧。

「種蓮霧、背債務。」楊鈞賀說，他選種蓮霧時，大家都很不看好，直說這高風險又需技術，外行人不要裝懂，但他因當農業師傅時嚐到蓮霧的甜頭，便決意種下去，而今年初的寒流果真讓他吃到苦頭，落果的聲音令他聽得心碎。

他說，當時真是有苦說不出，農友都覺得這一切很正常，鮮少人能懂「青農的憂愁」，好在他的師父羅佳銘在旁協助、余與鄭幫忙打氣，才撐過低潮期並在4月賣出1公斤550元的好價錢。

對此，鄭欽文心有戚戚焉。他說，2年前他因母親生病，而捨下台北的經銷商工作返鄉務農，當時他找不到「知己」，幾乎都獨自工作，大家更以「他在做什麼」的眼光盯著他，感覺真無助，但他不氣餒，最後以管理學獲百大青農肯定。

余金福則曾逃避農業，但現在最投入感情的是他。他說，當初他一直拒絕母親請求接家業務農，直到母親逝世時才感到遺憾，農作是家裡的根不能斷，而竟已失去與親人學習的機會，自己要更努力才行。

(中時 )

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