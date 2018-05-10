影》陳偉殷風城落難 單局丟8分生涯最慘

陳偉殷1局下挨轟後用袖子拭汗，未料3局下更慘狂失8分。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

陳偉殷生涯首次在高齡104歲的瑞格里球場登板，卻於「風城」芝加哥慘遭震撼教育，不但1局下就遭小熊強打布萊嚴（Kris Bryant）陽春炮狙擊，3局下更被狂打11人次，被敲6安包括兩轟在內的5支長打，單局丟8分、單場丟9分都創生涯最慘紀錄，3局投完用了68球就黯然退場，馬林魚以0比9落後。

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陳偉殷過去被打得最慘的一役為旅美第2年，2013年8月27日在另一個老球場芬威球場，對紅襪先發3.2局失8分吞敗，包括單局失掉5分，未料這回在瑞格里被打得更慘。

小熊2棒布萊嚴在1局下敲出左外野陽春炮，生涯百轟達陣。（美聯社）

殷仔生涯前兩次作客芝加哥都對上白襪，戰績是漂亮的2戰全勝，也在風城贏得大聯盟生涯首勝。但第一次到小熊主場作客，1局下就投出一顆腰帶上方的失投速球，被布萊嚴大棒敲出左外野全壘打，也是他生涯第100支紅不讓。

2局下殷仔讓小熊3上3下，3局上還敲出從投手雙腿間穿過的中間方向強勁安打，也是他生涯第2安，豈料3局下被首名打者羅素（Addison Russell）敲出二壘打，才是亂流的開始。

賽前打擊率不到2成的小熊4棒瑞佐，在3局下敲出右外野3分全壘打，讓陳偉殷遭到重創。（美聯社）

1出局後殷仔投出四壞保送，接著連挨4安，其中最痛的莫過於一記84哩偏高滑球，被賽前打擊率僅1成90的4棒瑞佐（Anthony Rizzo）打成右外野3分全壘打，比數瞬間變為0比7。

單局用球數超過30球，殷仔體能也有狀況，速球時速掉到90哩以下，兩出局後又被羅素逮中，轟出左外野兩分全壘打。這局殷仔總共投了36球，投出兩次保送還被敲6安，包括兩支全壘打，狂失8分。

陳偉殷此役先發3局，投68球含39好球，被敲7安包括3轟，投出兩次四壞卻僅有1次三振，失掉9分全為責失，自責分率暴漲到10.22。殷仔本季傷癒復出3度先發，被敲6轟成了最大的致命傷。

(中時電子報)

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