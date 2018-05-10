影》台灣主審拉弓超威！上了大聯盟官網

大聯盟官網以「這位CPBL（中華職棒）主審擁有最狂野的風車三振動作」為題，po出台灣某位高中聯賽主審在三振後的手勢。（大聯盟官網截圖）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

主審最狂的三振拉弓動作，竟然來自台灣！大聯盟官網10日以「這位CPBL（中華職棒）主審擁有最狂野的風車三振動作」為題，po出台灣主審在三振後的拉弓影片，連美國人也嘖嘖稱奇。

影》陳偉殷風城落難 單局丟8分生涯最慘

影》痛！今年最速球 166公里砸中打者…

不過這段推特視頻雖然來自「CPBL STATS」，一個分享台灣棒球新聞的英文網站，這位「狂」主審卻不是來自中華職棒。影片其實是105學年度高中硬式木棒組全國賽平鎮高中vs.穀保家商的冠軍戰，也就是來自學生棒球聯盟的主審。

影片原本焦點是要介紹平鎮右投古林睿煬，當時以17歲之齡就能投出146公里的速球，沒想到在美國人眼中，主審的拉弓動作反而成為意外亮點。

(中時電子報)

影》陳偉殷風城落難 單局丟8分生… 影》痛！查普曼飆今年最速球 166…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。