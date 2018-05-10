影》台灣主審拉弓超威！上了大聯盟官網

2018年05月10日 04:32 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

Came across this great umpire strikeout call while doing research on Taiwanese high school baseball. Oh the pitcher's name is 古林睿煬 (Ku-Lin Jui-Yang), 17-yr-old, 184cm, 81kg, fastball around 146kph. #UmpGifs #TWHSBaseball pic.twitter.com/fgEUorQfTq — CPBL STATS (@GOCPBL) 2018年5月9日

主審最狂的三振拉弓動作，竟然來自台灣！大聯盟官網10日以「這位CPBL（中華職棒）主審擁有最狂野的風車三振動作」為題，po出台灣主審在三振後的拉弓影片，連美國人也嘖嘖稱奇。

不過這段推特視頻雖然來自「CPBL STATS」，一個分享台灣棒球新聞的英文網站，這位「狂」主審卻不是來自中華職棒。影片其實是105學年度高中硬式木棒組全國賽平鎮高中vs.穀保家商的冠軍戰，也就是來自學生棒球聯盟的主審。

影片原本焦點是要介紹平鎮右投古林睿煬，當時以17歲之齡就能投出146公里的速球，沒想到在美國人眼中，主審的拉弓動作反而成為意外亮點。

(中時電子報)