穿透生死探「考骨」！「新銳設計月」秀學子創意

2018年05月10日 06:00 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

想要畢業、發表自己得意之作！現在有免費場地讓大家看到你的作品！「新一代設計」展是台灣設計學子最重要的舞台，卻因參展費用高昂屢遭批評，從今（107年）由經濟部及教育部全額支應台北世貿1館及3館的場租，同學不需再另外負擔！

看台灣設計學子飆創意！穿透生死成發想！紀錄台灣撿骨文化生命禮儀的「考骨」成為立體書；高雄特有節慶「皮影戲」也能成文創商品、拆解平面、立體，一件物品能創造出多少「不同」，同中求異秀設計；看似孩子天馬行空的玩樂家具，透過線條的把手與球體締造多種可能！原來生活中加上一些巧思，就能增進更多繽紛與樂趣，而這一切都是來自學生對生活與未來的發想！

儛影-高雄特有節慶皮影戲視覺設計。（主辦單位提供）

「新一代設計展」、「放視大賞」、「A+創意季」為全國設計院校學生展現學習成果與創意之重要舞台，此3場活動將於五月分別於北、中、南接力開展。為提升設計院校學生及其作品之能見度，經濟部工業局、教育部高等教育司及文化部文化資產局特別聯手合作，將五月定為「新銳設計月」，並於5月9日假松山文創園區辦理啟動記者會，串聯此三大學生設計主題展，以實際行動支持與關注台灣的年輕設計力。

雲科大同學作品「不同」，以「不同想法、想不同方法、想法不同」之設計理念，改善生活中的種種問題。（主辦單位提供）

三大展中，率先登場的是國內最具規模之數位內容展演競賽平台「放視大賞」，將於5 月16日至5月18日在高雄展覽館展出，展中將有全新AR及VR體驗，讓民眾暢玩體感科技無極限，智崴及競鋒分別在VR體感電競館與AR手遊電競館，推出最新未上市實機體驗試玩，以電競體驗形式打造全新Fun Tech體感科技場域。除首度規劃AR手遊電競館與VR體感電競館外，今年特別邀請國內外重量級嘉賓分享，囊括動畫、設計、電影、音樂、體感科技、AR/VR等範疇，帶來共9場國際講座。放視大賞競賽總獎金逾百萬，預計超過千件的作品角逐競技，觀展人數可望突破6萬人次。

罐裝台灣。（主辦單位提供）

緊接著登場的是5月17日至5月22日，在台中文化創意產業園區開展的「A+創意季」，由文化部文化資產局主辦，自2010年以來，該展已經營出特色區隔，成為中部地區最具規模的設計盛會。

今年活動擴大加入「文化資產」類別，匯聚文化資產、視覺傳達、工業設計、時尚設計、空間設計、數位媒體六大類，廣邀國內文資、建築、設計及藝術相關科系校院共同參與，活動內容包括作品展覽、設計競賽及戶外周邊活動。設計競賽將邀集國內外領域專業代表，建立各類別專業評審團隊，共同選出A+創意季的設計新勢力，為中部地區注入更多設計能量。除了A+創意季大賞、各類別的金銀銅獎項之外，今年新增設「A+創意季文資特別獎」，鼓勵年輕學子為文化資產與設計跨領域結合注入新能量，總獎金更是打破以往紀錄高達88萬元。

N自由抓握-想像力感官體驗。（主辦單位提供）

「新銳設計月」的壓軸，由經濟部及教育部共同指導，全球規模最大、歷史最悠久之學生設計主題聯展「新一代設計展」，將於5月25日至5月28日在台北世貿展覽館1館及3館登場。本展覽迄今已歷經37年，今(107)年有來自國內64校137系，超過9,000位設計新銳同台競技、約4,000件的創新作品一同展出。

展期間更將選出台灣設計界最高榮耀「金點新秀設計獎」年度最佳設計的作品，評審團召集人個個都是重量級偶像，像是Gogoro首席設計總監王松富、擅長結合電影美學與數位科技的仙草影像導演陳奕仁、台灣首次登上紐約時尚周第一人JJUST IN XX 創辦人周裕穎等，活躍於不同設計領域的重量級人物，總獎金更高達百萬!!

五月登場的「新銳設計月」，從5月中旬開始從高雄放視大賞、台中A+創意季，到壓軸之台北新一代設計展，將從不同設計面向看到新銳設計師們的無限創意及活力，是台灣未來設計的力量，不斷的學習及精進，透過設計讓我們的生活及世界更加美好，創造新的時代。

實踐大學高雄校區所展出的「TIME」。（主辦單位提供）

【展覽資訊】

放視大賞

時間：5/16(三)～5/18(五)，09:00~17:00

地點：高雄展覽館（高雄市前鎮區成功二路39號）

南台科技大學同學作品「田町河聲」，搭配富有歷史情境運用在遊船導覽及相關的周邊配套設計中，讓大家聽見運河的魅力。（主辦單位提供）

A+創意季

時間：5/17(四)～5/22(二)，09:00~18:00

地點：台中文化創意產業園區（台中市南區復興路三段362號）

實踐大學同學作品「建築戲」，透過兒童建築教案與教具，讓孩童運用空間的元素戲說建築裡發生的故事藉此了解歷史背景，深刻體會人與建築的關係。（主辦單位提供）

2018第37屆YODEX新一代設計展

時間：5/25(五)～5/28(一)，10:00～17:00，周末延長至18:00

地點：台北世貿展1館（台北市信義路五段5號）及台北世貿展3館（台北市松壽路6號）

(中時電子報)