驚！保鮮盒存放食物不當！黴菌吃下肚恐傷肝腎

2018年05月10日 06:37 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

吃不完的東西擺冰箱，為了衛生安全，近些年來，很多人會使用保鮮盒與環保餐具，然殊不知如存放不當，黴菌汙染恐吃下肚！此外，環保意識抬頭，保鮮膜也有新選擇，不讓地球再遭受更多「塑」料汙染，近來很多人也會選擇自行DIY「蜂蠟布」替代保鮮膜！不僅環保也省錢！

環保意識抬頭，保鮮膜也有新選擇，近來很多人也會選擇自行DIY「蜂蠟布」替代保鮮膜。

近年環保意識抬頭，保鮮盒與環保餐具儼然成為現代生活必備品，家庭醫學醫師林青穀指出，保鮮盒上久經使用所生黑斑對人體傷害的嚴重性！保鮮盒的盒蓋與膠圈若未能隔絕水分與空氣，就容易在使用一段時間後造成膠圈變形、斷裂甚至發霉生斑，更可能潛藏著破億細菌數，導致民眾在使用後感染腸胃炎，黑斑其中含有黃麴毒素，更有可能汙染食物，造成食用民眾的肝腎傷害！

家庭醫學權威林青穀醫師表示，保鮮盒在重複使用後，盒蓋的膠圈就容易彈性疲乏，產生膠條鬆脫的情況，一般的保鮮盒蓋與膠圈並未一體成形設計，鬆動的膠圈無法隔絕水氣與髒汙，汙垢容易堆積在其中的細縫處，若沒有確實洗淨，長久下來就會滋生細菌，更容易發霉生黑斑，除了無法達到保鮮的效果外，甚至可能變成病菌的溫床，造成民眾安全健康上的隱憂。

林青穀醫師更補充說明，保鮮盒上若產生黑斑，建議民眾不要繼續使用，保鮮盒膠圈黑斑可能潛藏著破億的細菌在其中，若是一般的細菌或發霉，可能會導致民眾使用保鮮盒用餐後腸胃炎的症狀，而黑斑中含有黃麴毒素，一旦汙染了保存的食物，更會造成民眾在肝腎上的傷害，輕則腹瀉，重則引發肝功能疾病！

醫師建議消費者在保鮮盒選購上，除了考量無毒材質，更要留意保鮮盒結構設計的安全性，最好選用盒蓋與膠圈一體成形的無縫設計，100%隔絕水分空氣，才能達成100%的防漏、安全、衛生與零汙染。民眾選用密封性高的保鮮盒產品，不易藏汙納垢孳生黑斑，在使用與清潔上也更安心。

(中時電子報)