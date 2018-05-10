白鶴迷航牽台俄情誼！他們用熱血延續西伯利亞生態

2018年05月10日 06:58 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「有些事現在不做，一輩子都不會做」，這句來自電影《練習曲》中男主角東明相的一句話！「夢想」是堅信自己的信念，完成理想的欲望和永不放棄的堅持！在台灣有一群人，他們找到他們的夢想，也有公益團體支柱他們！來自台灣的尤仕承及傅詠豪2位研究員，以鳥類及生態研究背景前進西伯利亞極地，延續跨國研究交流，並將透過映像與文字記錄，將珍貴的生態觀摩經歷帶回台灣，並為台俄的生態發展與環境保育寫下續章。

本屆「KEEP WALKING 夢想資助計畫」得獎領域涵蓋環保、教育、體育、文化，值得關注的是，12 位得主計畫中有半數計畫與環境生態、海洋等環保議題相關，顯見夢想家除了個人成就達成目標之外，更結合全球趨勢，提出對相關議題的關注，為台灣的永續發展帶來更多前進的動力！

此外，今年再度與社團法人台灣春雷環境學社共同舉辦的「極地科學研究計畫」，徵選出兩位具有生態相關學術背景的熱血研究員，延續走向國際的力量，朝西伯利亞極地前進，透過近距離實地考察及與當地科學家進行學術研究交流，邁出跨國生態保育步伐，更奠定台灣與國際接軌推動生態環境教育的基石！

由帝亞吉歐(Diageo)台灣分公司所辦理的第14屆「KEEP WALKING 夢想資助計畫」頒獎典禮，正式向大眾介紹今年度獲獎的12名夢想得主及2名極地科學研究計畫得主；與會貴賓攜手點燃夢想聖火，為典禮揭開頒獎序幕。

本屆頒獎典禮冠蓋雲集，連續8年未曾缺席本活動的立法委員王金平先生表示，感念台灣有許多的夢想家為在地發展付出心力，勇於改變與創造希望，同時也肯定夢想資助計畫長期挹注資源，為夢想家設置完善的圓夢平台，引領台灣持續成長；「他們的夢想不是幻想，而是實質能做到的理想！」

擔任評審委員已連續 14 年的中央研究院院士曾志朗表示，連年參與夢想資助計畫評選，看到台灣許多夢想家發揮創意，以多元化的思維對台灣在地生活的議題提出改善方案，為台灣的未來注入許多活水與能量。而夢想資助計畫的圓夢平台更是孕育夢想家的搖籃、成就夢想的指標性賽事，期盼能持續與夢想資助計畫一同邁向第 15 年的光輝里程碑。

(中時電子報)