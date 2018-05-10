白鶴迷航牽台俄情誼！他們用熱血延續西伯利亞生態

來自台灣的尤仕承（左）及傅詠豪（右）2位研究員，以鳥類及生態研究背景前進西伯利亞極地，延續跨國研究交流。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

「有些事現在不做，一輩子都不會做」，這句來自電影《練習曲》中男主角東明相的一句話！「夢想」是堅信自己的信念，完成理想的欲望和永不放棄的堅持！在台灣有一群人，他們找到他們的夢想，也有公益團體支柱他們！來自台灣的尤仕承及傅詠豪2位研究員，以鳥類及生態研究背景前進西伯利亞極地，延續跨國研究交流，並將透過映像與文字記錄，將珍貴的生態觀摩經歷帶回台灣，並為台俄的生態發展與環境保育寫下續章。

本屆「KEEP WALKING 夢想資助計畫」得獎領域涵蓋環保、教育、體育、文化，值得關注的是，12 位得主計畫中有半數計畫與環境生態、海洋等環保議題相關，顯見夢想家除了個人成就達成目標之外，更結合全球趨勢，提出對相關議題的關注，為台灣的永續發展帶來更多前進的動力！

此外，今年再度與社團法人台灣春雷環境學社共同舉辦的「極地科學研究計畫」，徵選出兩位具有生態相關學術背景的熱血研究員，延續走向國際的力量，朝西伯利亞極地前進，透過近距離實地考察及與當地科學家進行學術研究交流，邁出跨國生態保育步伐，更奠定台灣與國際接軌推動生態環境教育的基石！

由帝亞吉歐(Diageo)台灣分公司所辦理的第14屆「KEEP WALKING 夢想資助計畫」頒獎典禮，正式向大眾介紹今年度獲獎的12名夢想得主及2名極地科學研究計畫得主；與會貴賓攜手點燃夢想聖火，為典禮揭開頒獎序幕。

本屆頒獎典禮冠蓋雲集，連續8年未曾缺席本活動的立法委員王金平先生表示，感念台灣有許多的夢想家為在地發展付出心力，勇於改變與創造希望，同時也肯定夢想資助計畫長期挹注資源，為夢想家設置完善的圓夢平台，引領台灣持續成長；「他們的夢想不是幻想，而是實質能做到的理想！」

擔任評審委員已連續 14 年的中央研究院院士曾志朗表示，連年參與夢想資助計畫評選，看到台灣許多夢想家發揮創意，以多元化的思維對台灣在地生活的議題提出改善方案，為台灣的未來注入許多活水與能量。而夢想資助計畫的圓夢平台更是孕育夢想家的搖籃、成就夢想的指標性賽事，期盼能持續與夢想資助計畫一同邁向第 15 年的光輝里程碑。

(中時電子報)

台灣帝亞吉歐與社團法人台灣春雷環境學社合作展開第二年極地科學研究計劃。（左至右為外交部非政府組織國際事務會副執行長張秀禎、台灣帝亞吉歐總經理王孝倫、得主傅詠豪、得主尤仕承代表人）

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