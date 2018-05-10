5月10日三大報頭條

三報頭條

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中時電子報
綜合報導

◎中國時報

柯文哲終結柯P！輸誠道歉換禮讓

台北市長柯文哲面對年底選戰藍綠進逼，9日終於在深綠廣播節目中向民進黨徹底輸誠，不但首度表態力挺蔡英文總統連任2020，還對引發綠營基層不滿的「兩岸一家親」言論，澄清當時只想著能過關就好，並說，講話太快、大家聽了不爽，「跟大家講抱歉、歹勢」。柯這次幾近折腰式的低姿態接受「補考」，應是為交換民進黨禮讓年底的台北市長選舉。經此專訪，「柯文哲已不再是柯Ｐ！」

美退出伊朗核協議 油價3年半新高

美國總統川普在不到2天內接連做出了2個重大決策震撼全球。他派遣新任國務卿蓬佩奧前往北韓，除了敲定美朝峰會的時間與地點，還成功營救了3名遭到北韓囚禁的美國人質。川普在台北時間今日下午2點鐘親自前往安德魯空軍基地迎接並舉行盛大歡迎美國人質返家儀式。不過，就在不到48小時前，川普片面宣布退出了伊朗核協議，重啟對於伊朗的嚴厲制裁，不但引起中東局勢震盪，也造成國際原油價格大漲。

新北、宜蘭 拉起聯合戰線！國民黨侯友宜、林姿妙合體 反深澳電廠

國民黨新北市長參選人侯友宜，應同黨宜蘭縣長參選人林姿妙之邀，9日赴宜蘭與地方人士見面，雙方聚焦深澳燃煤電廠議題，侯友宜、林姿妙2人都反對深澳電廠，並相互鼓勵盼能雙雙當選，一起為民眾的健康來把關。

◎工商時報

美元強升台幣直逼３字頭

強勢美元再起，美元指數衝破93，讓主要亞幣應聲倒地，加上外資買匯匯出，進口商與壽險業也跟進買美元，新台幣昨（9）日因而爆量下跌，盤中最多重挫1.59角，終場則下跌1.45角，以29.928元的今年新低作收，距離30元大關僅剩一步之遙。

救救阿根廷 IMF金援300億美元

新興市場金融風暴再起！為因應通膨飆漲、貨幣跳水的經濟危機，阿根廷時隔15年再度向國際貨幣基金（IMF）請求金援，據悉規模將達300億美元，IMF總裁拉加德（Christine Lagarde）已證實將就金援計畫展開磋商，以挽救拉美第3大經濟體。

外資終結連12賣 台股拚季線

外資賣壓大舉減緩，昨（9）日終結連12賣，轉向買超5.7億元，台股也順利收下連4紅，收復10,700點整數關卡。投資專家認為，指數站回年線，電子權值股回穩，為多頭吞下定心丸，下一步觀察外資買超能否放大，帶動量能回升，突破月季線反壓。

◎旺報

陸甩日追美 列亞太實力超強國

澳洲著名智庫洛伊研究所（Lowy Institute）8日發布亞太實力指數榜（Asia Power Index 2018），對包括中日美俄等亞太地區的25個國家及地區在8個領域的實力評分，指出綜合實力排名榜首的美國（85.0分）「維持卓越實力」，並評價位列第二的大陸（75.5分）是「迅速逼近美國的正在崛起的超級大國」。台灣得分14.9，排第15，在泰國、紐西蘭、越南和巴基斯坦之後。

富比士世界影響力榜 習近平稱王

富比士雜誌最新公布的《2018年世界最具影響力人物榜》，中共總書記、大陸國家主席習近平被評為2018世界最具影響力人物榜之首，這是習近平首度奪下「榜首」。

東京會安倍 李克強：中日雨過天青

大陸國務院總理李克強9日下午與日本首相安倍晉三舉行雙邊會談，今年適逢中日和平友好條約締結40週年，李克強表示「中日已雨過天青」，將推動中日關係重回正常軌道。兩國為避免在東海區域發生衝突，針對軍事相互通報的「海空聯絡機制」達成正式協議，雙方還同意就一帶一路經濟帶構想設立官民協議會。

(中時電子報)

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