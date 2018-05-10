網戀當道！當42歲大媽哈上24歲小鮮肉？結局超展開

2018年05月10日 07:15 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

真愛無距離、年齡不是問題？隨著網際網路、行動上網的普及，大眾對於在網路上交友的想法也越來越開放，交友網站、應用程式的使用者也逐漸增加，透過網路跳脫傳統的交友圈，找到更多志同道合的朋友、發展更長遠的關係。然如只透過網路傳愛，42歲大媽要如何尋得真愛，更特別的是，她所愛的人比她小了18歲，而大媽為了小鮮肉，會使出什麼樣的絕招呢？

平均每十位美國人，就有一位曾透過網路或交友App尋找約會對象。（TLC頻道提供）

據2017全球網路使用調查報告指出，現代人每日平均花費2小時19分鐘在社群、社交平台上，而平均每十位美國人，就有一位曾透過網路或交友App尋找約會對象，其中有66%的人會跟網友約會，66%中則有23%會遇到自己的配偶或是長期伴侶。

美國男孩保羅一生從未出過國，第一次出國就要前往巴西的亞馬遜森林，向網戀對象卡瑞妮求婚。（TLC頻道提供）

不過真正在與網戀對象見面那一刻起，還能維持在網路世界中的美好形象嗎？TLC旅遊生活頻道全新節目《到美國結婚去：話說從頭》，將真人真事搬上電視螢幕！節目中記錄六對在交友軟體上認識的網戀情侶，他們跨越年齡、語言、國界...等阻礙，飛越半個地球6,400公里，踏上一趟以結婚為目的的飛行，只為與對方見一面。透過鏡頭真實記錄兩人從出發前暨緊張又期待的反應，到第一次在機場碰面相擁深吻，或是實際與對方相處一周後，卻發現對方與理想中差異太大，開始對網戀愛情的理想泡泡逐漸幻滅…。

42歲住在美國的達希是兩個小孩的媽媽，離婚六年後想看看外面世界的模樣、體驗不一樣的人生，於是她在交友軟體上認識了24歲住在阿姆斯特丹的傑西。（TLC頻道提供）

42歲住在美國的達希是兩個小孩的媽媽，離婚六年後想看看外面世界的模樣、體驗不一樣的人生，於是她在交友軟體上認識了24歲住在阿姆斯特丹的傑西。儘管兩人相差18歲，但年齡差距並不足以成為他們之間的代溝，兩人每天仍在網路上無話不談、分享彼此的日常。

達希認為歐洲男子更瀟灑、紳士，且被傑西超齡的成熟思維深深吸引；傑西也坦承，自己深受達希的外貌所著迷，但殊不知達希放在交友軟體的大頭照，竟是15年前還年輕時的照「騙」…。不過達希決定堅守這個祕密，將她使用「照騙」可能會產生的問題拋諸腦後，在女兒的支持下，達希將這一次視為人生中最後一次嘗試戀愛的機會，隻身飛越6,400公里抵達歐洲勇敢追愛！

美國男孩保羅一生從未出過國，第一次出國就要前往巴西的亞馬遜森林，向網戀對象卡瑞妮求婚。卡瑞妮對於英文一竅不通，兩人在網戀過程中皆僅透過翻譯軟體來溝通，保羅為了見面時與女孩求婚，更是在出發前認真惡補幾句葡萄牙文。儘管做好萬全準備，保羅卻不知道他即將踏上一趟驚魂的奪命之旅，因為女方卡瑞妮正住在有瘧疾、50%以上的旅客都會出現腹瀉情況的紅色警戒區域…。

TLC全新節目《到美國結婚去：話說從頭》5月11日起每周五晚間10點首播，帶你一窺究竟網戀愛情背後的各種酸甜苦辣，一同與你跨海追愛！

(中時電子報)