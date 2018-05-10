驚！立夏到！農作物病蟲害好發壞生態

斜紋夜蛾。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

地球只有一個！為了大自然，我們可以選用更環保、更友善的方式！炎熱夏日乾溼交替的氣候，正是許多農作物病蟲害好發的時節，呼籲農友使用友善資材做好病蟲害的預防，過去主要以快速、方便、便宜的農藥來解決，現在有許多有效的物理防治及生物性資材，降低施用人的健康危害，也無農藥殘留的問題，更能保護環境生態。

炎熱夏日乾溼交替的氣候，正是許多農作物病蟲害好發的時節。（新北市農業局提供）

新北市實習植物醫生陳浩至表示，現在氣溫逐漸升高，室外的蔬菜作物可能會遭受鱗翅目幼蟲的肆虐，像斜紋夜蛾、甜菜葉蛾，而造成嚴重的損失，在整地種植前淹水兩日，懸掛性費洛蒙誘餌提早預防，以降低成蟲密度。另外在溫室內最容易發生黃條葉蚤，不僅危害十字花科的葉部，根部也會啃食，往往造成很大的損失，建議種植前淹水兩日，並在畦地周圍設50公分以上的隔板，以插旗的方式在土表設置黃色黏紙，清除所有十字花科雜草，以有效降低黃條葉蚤危害。

在夏季另一項重點則是病害，預計夏季午後雷陣雨來襲，原本殘存於土壤中的病原菌，會藉由雨水傳播，像葫蘆科疫病、茄科青枯病、十字花科黑腐病，可能在夏季大爆發，造成的經濟損失，因此建議在種植前作土壤改良，針對不同的作物，施用有機肥配合微生物製劑，例如枯草桿菌或液化芽孢桿菌，都可有效降低土壤中病原菌。

農業局表示，對植物病蟲害預防勝於治療，在病蟲害發生的早期甚至未發生前給予適當的防治，並且導入綜合防治管理方法，打破只用農藥防治的束縛，開展出更多的防治策略及友善資材，讓農友創造安全優良的生機環境，並讓消費者吃得健康更放心。

(中時電子報)

瓜類萎凋病。（新北市農業局提供）
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